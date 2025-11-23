Якщо ви зацікавлені цією темою, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBС.

Від османських "котячих нянь" до сучасних вуличних охоронців, Стамбул протягом століть підтримує особливий зв'язок зі своїми котами. На вузьких вулицях, у мечетях, на станціях метро та в кафе коти живуть пліч-о-пліч із людьми, створюючи унікальні взаємовідносини. У місті, де мешкає понад 15 мільйонів людей, бродячих котів налічується близько 250 тисяч і вони так само невід'ємна частина міського життя.

Взаємодія котів та людей

Як зазначає фотограф Марсель Хейнен, стамбульські коти не є ані повністю домашніми, ані справжніми безпритульними – вони гібрид, про яких дбає громада району. Місцеві муніципалітети забезпечують безкоштовну стерилізацію та ветеринарну допомогу, а приватні клініки пропонують знижки для вуличних тварин.

Традиція піклування про котів сягає османських часів, коли існувала професія mancacı ("котяча няня"), яка стежила за годуванням тварин і допомагала мешканцям дбати про них. Ще раніше коти супроводжували торговців-фінікійців на кораблях, охороняючи вантажі від гризунів.

Коти на вулицях Cтамбула

Сьогодні коти Стамбула продовжують залишатися символом спільноти та турботи. Вони вільно блукають ринками, двориками та мечетями, даруючи жителям і гостям міста моменти спокою серед міської метушні.

Така взаємодія підкреслює, наскільки гармонійно живі істоти можуть співіснувати з міською інфраструктурою, створюючи теплу й привітну атмосферу навіть у мегаполісі.

Як пише Pegasus, любителі котів у Стамбулі знайдуть безліч місць для відвідування. У Кадікой працює Музей котів, який розповідає про їхню історію та роль у турецькій культурі.

У Бейоглу можна зазирнути до кафе Cat, де одночасно насолоджуються кавою й компанією котів. На острові Буюкада розташований притулок Prinkipo, де можна стати волонтером або зробити пожертву.

