Сейшелы часто входит в список самых популярных мест для отдыха благодаря множеству нетронутых белоснежных пляжей, кристально чистой воде, богатой фауне, пышной природе и яркому сочетанию культур. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Смотрите также Этот остров станет трендом среди украинцев: куда стоит полететь на море уже в декабре

Почему стоит посетить Сейшелы осенью?

Сейшельские острова с площадью 455 километров квадратных являются самой маленькой страной Африки. С момента обретения независимости от Великобритании в 1976 году страна превратилась из преимущественно сельскохозяйственного общества в экономику с различными отраслями, среди которых ключевую роль играет туризм, сообщает Express.

Государство располагается на более сотни островов, большинство из которых остаются незаселенными, а многие из них определены как природные заповедники.

Эти острова можно разделить на две группы: 41 внутренний гранитный остров, что составляет сердце туристической привлекательности страны, предлагает широкий спектр услуг и удобств, большинство из которых можно исследовать во время различных однодневных поездок и экскурсий.

Также есть более уединенные коралловые острова, где обязательно нужно остаться хотя бы на ночь. Климат остается чрезвычайно влажным, что позволяет классифицировать эти острова как тропические леса.



Сейшельские острова / Фото Pexels

Температура на Сейшелах почти не меняется в течение года. Средняя минимальная температура в самые холодные месяцы, июле и августе, остается на комфортном уровне +24 градуса.

В ноябре на Сейшельских островах наблюдаются достаточно влажные условия, но приятно теплая температура от 24 до 30 градусов тепла. В отдельные дни в конце месяца температура может подниматься до 38 градусов.

Сейшельские острова могут похвастаться одними из самых живописных побережий на планете, окруженными пальмами с белоснежным песком и голубыми водами.

Праслен выделяется как один из важнейших островов для изучения, а Анс Лацио является особенно впечатляющим. Вода настолько прозрачна, что посетители могут увидеть косяки рыб без необходимости использования оборудования для подводного плавания.

Анс-Сурс-Д'Аржан считается одним из самых фотографируемых пляжей мира, также благодаря своим впечатляющим гранитным скалам.

Куда поехать в отпуск?