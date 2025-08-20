Згідно з оновленим звітом, європейські пляжі є одними з "найгірших" у світі, коли мовиться про переповненість пляжів. Про це свідчать численні відгуки-скарги, розповідає 24 Канал з посиланням на Euronews.

Які пляжі Європи назвали найгіршими через відгуки туристів?

Щоб дійти цих висновків, експерти проаналізували відгуки про 200 найвідвідуваніших пляжів світу, що туристи залишили на популярному сайті Tripadvisor.

Так лідером став пляж Ла-Пелоза на Сардинії. Хоча це чудова піщана коса з чарівними бірюзовими водами, туристів там відпочиває надміру. Ла-Пелоза стала не просто "найгіршим" пляжем Європи, а й світу. Майже 87% негативних відгуків описували проблеми, пов'язані з натовпом.

Це був ранок буднього дня в середині вересня, проте натовпи нагадували центральний Лондон, Нью-Йорк чи Сідней у новорічну ніч,

– написав один із рецензентів про Ла-Пелозу.

Пляж Ла-Пелоза / Фото Sardinia12

Друге місце в рейтингу посів також пляж Сардинії – Спьяджа-Ла-Чінта. Це п'ятикілометрова ділянка білого піску, оточена дюнами та ялівцями. Коли туристи їхали сюди, то очікували побачити саме це, але за натовпами природну красу було неможливо розгледіти.

За пляжними перлинами Сардинії в рейтингу йде португальська Прайя-да-Фалезія. Тут відпочивальників приваблює також піщаний пляж, а ще – величні скелі.

Прайя-да-Фалезія / Фото WarmRental

Пляж Кала-Комте на Ібіці та пляж біля затоки Коннос на Кіпрі – наступні в рейтингу. Хоча попри "тісні умови", їх часто називають райськими місцинами на острові.