Екотуризм – відносно нове явище у світовій туристичній діяльності. Він передбачає подорож природніми територіями, незмінених діяльністю людини, з відповідальним ставленням до природи і найменшим впливом на навколишнє середовище. Головна мета зеленого туризму полягає в тому, щоб абстрагуватися від шуму мегаполісу, зануритися у той світ, в якому жили наші предки.

Travel24 підготував для Вас локації, в яких можна реалізувати цей особливий напрямок відпочинку.

Схоже: Екотуризм: що треба знати про "зелені" подорожі

Актовський каньйон

Де: річка Мертвовід поблизу села Актового Вознесенського району Миколаївської області.

Як доїхати: автомобілем потрібно дістатися до села Актово в Миколаївській області. Якщо автобусом, то спочатку необхідно доїхати до міста Вознесенська, пересісти на маршрутку в Трикрати – за 10 хвилин довезе Вас до місця призначення – в село.

Актовський каньйон ще називають "Каньйон Диявола" або "Малий Крим" через схожість із Великим Кримським каньйоном, Актовський каньйон є частиною Національного природного парку "Бузький Гард". Висота скель досягає 40-50 метрів – це приблизно 20-поверховий будинок. Його аналогом є відомі американські каньйони. Окрім пейзажів, які захоплюють дух, тут можна побачити унікальні гірські тюльпани, які ростуть завдяки особливому клімату. Прекрасне місце для скелелазів і любителів усамітненого відпочинку.



Актовський каньйон / ternogred.te.ua

Вилкове

Де: місто Вилкове Кілійського району Одеської області

Як доїхати: автомобілем потрібно дістатися до Одеси, а вже звідти виїхати на трасу Р70, а далі вмикайте навігатор – і вирушайте до місця призначення. Якщо автобусом, то спочатку необхідно доїхати потягом чи іншим транспортом до Одеси, а там пересісти на маршрутку, яка довезе вас до Вилково.

Маленьке місто Вилкове розташоване за 300 кілометрів від Одеси. Розташоване в місці, де зустрічаються річка Дунай і Чорне море.

Здається, нічого особливого, і назва непримітна, і на карті майже непомітне, і населення всього кілька тисяч. Але є тут одне "але", Вилкове – місто на воді. Замість звичних вуличок і тротуарів – канали, шириною кілька метрів, якими місцеві плавають на українських "гондолах". Тому його ще називають "українською Венецією". І, заради правди, варто відмітити, що повітря в Вилкове чисте і свіже, на відміну від характерного для Венеції запаху цвілі.



Вилкове / tsn.ua

Читайте також: 6 незвіданих місць України: як дістатися мальовничих пейзажів

Стужиця і вікові дуби

Де: село Стужиця у Великоберезнянському районі Закарпатської області

Як доїхати: найкращі маршрути до Стужиці лежать через місто Ужгород та смт. Великий Березний, дістаньтеся цих пунктів. Якщо машиною, то у навігатор закладений напрямок кожного з них, якщо ж автобусом, то з зупинки електропоїзда "Загорб" за 7 кілометрів від Стужиці, їдуть маршрутки, які довезуть Вас до пункту призначення.

У Стужиці знаходиться комплекс природних мінеральних джерел, до створення яких не торкалася рука людини. Вони з’явилися природним шляхом і зберегли свій вигляд до сьогодні. Завдяки цьому еко-відпочинок в Карпатах – це ще і оздоровлення. Також у Стужиці ростуть найстаріші дуби України. Найстарший – Дідо-Дуб має вік у 1300 років. Тут Ви зможете по-справжньому насолодитися відпочинком і усамітненням.



Дідо-дуб у селі Стужиця / mukachevo.net

Водоспад Шипіт

Де: неподалік села Пилипець у межах Міжгірського району Закарпатської області

Як доїхати: якщо їдете машиною дорогою Т0718, треба звернути з траси у Пилипці і проїхати селом близько 6 кілометрів на захід. Автобуси з Воловця (де є залізнична станція) в напрямку Міжгір’я зупиняються на автостанції "Воловець-2", на вулиці Карпатській. Або ж можете дійти пішки – попросіть водія зупинити у Подобовці. Звідти шлях до водоспаду пролягає через гірку, але дорога коротша, ніж із центру Пилипця.

Зелений туризм в Карпатах починався саме з Шипоту. Біля підніжжя гори Гемби, серед північних схилів полонини Боржави, сховався величний водоспад Шипіт – найповноводніший в Українських Карпатах. Тут приємно помедитувати, бо, як кажуть очевидці, "він гучніший від наших думок". Сюди приїжджають туристи з Закарпаття і Прикарпаття в пошуках однодумців. Регулярно біля водоспаду проходять етнічні та екологічні фестивалі.



Водоспад Шипіт / ukraine-is.com

Цікаво: Рожеві озера України: вражаючі фото

Подільські Товтри

Де: території Городоцького, Чемеровецького та Кам'янець-Подільського районів Хмельницької області.

Як доїхати: автомобілем їхати потрібно по трасах М06 і Н03 у напрямку до м. Дунаївці через м. Хмельницький, а звідти рухатися до села Стара Ушиця. Звідти звернути праворуч і доїхати до вказівника "Бакота". Якщо громадським транспортом, то доїхати треба до Кам'янець-Подільського на потязі чи автобусі. Далі з автостанції на вулиці Князів Коріатовичів, сісти на автобус до села Стара Ушиця. Звідти доведеться пройтися пішки близько двох годин.

Поділля вважається чи не найкращим місцем для еко-подорожей. Тут і мальовничі каньйони річок Дністер та Смотрич, фантастична Бакотська затока та доісторичні вапнякові гори Подільських Товтр. Вапнякові гори утворені 15-20 мільйонів років тому у вигляді підводних бар’єрних рифів на дні теплого Сарматського моря сьогодні є мальовничим горбистим пасмом Подільських Товтр. Більша частина Товтр покрита лісами. Тут Ви зможете не тільки усамітнитися, а й подихати унікальними лікарськими рослинами, що знаходяться на території лісів.



Подільські Товтри / 7chudes.in.ua

Покиньте мегаполіси та проведіть час на самоті з природою!