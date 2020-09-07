Зелений туризм в Україні: цікаві локації для відпочинку
Екотуризм – відносно нове явище у світовій туристичній діяльності. Він передбачає подорож природніми територіями, незмінених діяльністю людини, з відповідальним ставленням до природи і найменшим впливом на навколишнє середовище. Головна мета зеленого туризму полягає в тому, щоб абстрагуватися від шуму мегаполісу, зануритися у той світ, в якому жили наші предки.
Travel24 підготував для Вас локації, в яких можна реалізувати цей особливий напрямок відпочинку.
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Актовський каньйон
Актовський каньйон ще називають "Каньйон Диявола" або "Малий Крим" через схожість із Великим Кримським каньйоном, Актовський каньйон є частиною Національного природного парку "Бузький Гард". Висота скель досягає 40-50 метрів – це приблизно 20-поверховий будинок. Його аналогом є відомі американські каньйони. Окрім пейзажів, які захоплюють дух, тут можна побачити унікальні гірські тюльпани, які ростуть завдяки особливому клімату. Прекрасне місце для скелелазів і любителів усамітненого відпочинку.
Актовський каньйон / ternogred.te.ua
Вилкове
Маленьке місто Вилкове розташоване за 300 кілометрів від Одеси. Розташоване в місці, де зустрічаються річка Дунай і Чорне море.
Здається, нічого особливого, і назва непримітна, і на карті майже непомітне, і населення всього кілька тисяч. Але є тут одне "але", Вилкове – місто на воді. Замість звичних вуличок і тротуарів – канали, шириною кілька метрів, якими місцеві плавають на українських "гондолах". Тому його ще називають "українською Венецією". І, заради правди, варто відмітити, що повітря в Вилкове чисте і свіже, на відміну від характерного для Венеції запаху цвілі.
Вилкове / tsn.ua
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Стужиця і вікові дуби
У Стужиці знаходиться комплекс природних мінеральних джерел, до створення яких не торкалася рука людини. Вони з’явилися природним шляхом і зберегли свій вигляд до сьогодні. Завдяки цьому еко-відпочинок в Карпатах – це ще і оздоровлення. Також у Стужиці ростуть найстаріші дуби України. Найстарший – Дідо-Дуб має вік у 1300 років. Тут Ви зможете по-справжньому насолодитися відпочинком і усамітненням.
Дідо-дуб у селі Стужиця / mukachevo.net
Водоспад Шипіт
Зелений туризм в Карпатах починався саме з Шипоту. Біля підніжжя гори Гемби, серед північних схилів полонини Боржави, сховався величний водоспад Шипіт – найповноводніший в Українських Карпатах. Тут приємно помедитувати, бо, як кажуть очевидці, "він гучніший від наших думок". Сюди приїжджають туристи з Закарпаття і Прикарпаття в пошуках однодумців. Регулярно біля водоспаду проходять етнічні та екологічні фестивалі.
Водоспад Шипіт / ukraine-is.com
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Подільські Товтри
Поділля вважається чи не найкращим місцем для еко-подорожей. Тут і мальовничі каньйони річок Дністер та Смотрич, фантастична Бакотська затока та доісторичні вапнякові гори Подільських Товтр. Вапнякові гори утворені 15-20 мільйонів років тому у вигляді підводних бар’єрних рифів на дні теплого Сарматського моря сьогодні є мальовничим горбистим пасмом Подільських Товтр. Більша частина Товтр покрита лісами. Тут Ви зможете не тільки усамітнитися, а й подихати унікальними лікарськими рослинами, що знаходяться на території лісів.
Подільські Товтри / 7chudes.in.ua
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