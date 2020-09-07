Экотуризм – относительно новое явление в мировой туристической деятельности. Он предусматривает путешествие природными территориями, неизмененных деятельностью человека, с ответственным отношением к природе и наименьшим воздействием на окружающую среду. Главная цель зеленого туризма заключается в том, чтобы абстрагироваться от шума мегаполиса, окунуться в тот мир, в котором жили наши предки.

Travel24 подготовил для Вас локации, в которых можно реализовать это особое направление отдыха.

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Актовский каньон

Где: река Мертвовод вблизи села Актового Вознесенского района Николаевской области.

Как доехать: автомобилем нужно добраться до деревни Актово в Николаевской области. Если автобусом, то сначала необходимо доехать до города Вознесенска, пересесть на маршрутку в Трикраты – за 10 минут довезет Вас до места назначения – в деревню.

Актовский каньон еще называют "Каньон Дьявола" или "Малый Крым" из-за сходства с Большим Крымским каньоном, Актовский каньон является частью Национального природного парка "Бугский Гард". Высота скал достигает 40-50 метров – это примерно 20-этажный дом. Его аналогом являются известные американские каньоны. Кроме пейзажей, которые захватывают дух, здесь можно увидеть уникальные горные тюльпаны, которые растут благодаря особому климату. Прекрасное место для скалолазов и любителей уединенного отдыха.



Актовский каньон / ternograd.te.ua

Вилково

Где: город Вилково Килийского района Одесской области

Как доехать: автомобилем нужно добраться до Одессы, а оттуда выехать на трассу Р70, а дальше включайте навигатор – и отправляйтесь к месту назначения. Если автобусом, то сначала необходимо доехать поездом или другим транспортом в Одессу, а там пересесть на маршрутку, которая довезет вас до Вилково.

Маленький город Вилково расположен в 300 километрах от Одессы. Расположен в месте, где встречаются река Дунай и Черное море. Кажется, ничего особенного, и название неприметное, и на карте почти незаметно, и население всего несколько тысяч. Но есть тут одно "но", Вилково – город на воде. Вместо привычных улиц и тротуаров – каналы, шириной несколько метров, которыми местные плавают на украинских "гондолах". Поэтому его еще называют "украинской Венецией". И, ради правды, стоит отметить, что воздух в Вилково чист и свеж, в отличие от характерного для Венеции запаха плесени.



Вилково / tsn.ua

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Стужица и вековые дубы

Где: деревня Стужица в Великоберезнянском районе Закарпатской области

Как доехать: лучшие маршруты в Стужицу лежат через город Ужгород и пгт. Великий Березный, доберитесь этих пунктов. Если машиной, то в навигатор заложено направление каждого из них, если же автобусом, то с остановки электропоезда "Загорб" в 7 километрах от Стужицы, едут маршрутки, которые довезут Вас до пункта назначения.

В Стужице находится комплекс природных минеральных источников, к созданию которых не касалась рука человека. Они появились естественным путем и сохранили свой облик до сих пор. Благодаря этому эко-отдых в Карпатах – это еще и оздоровления. Также в Стужице растут cамие старые дубы Украины. Самый старый – Дед-Дуб имеет возраст в 1300 лет. Здесь Вы сможете по-настоящему насладиться отдыхом и уединением.



Дед-дуб в деревне Стужица / mukachevo.net

Водопад Шипот

Где: близ села Пилипец в пределах Межгорского района Закарпатской области

Как доехать: если едете машиной по дороге Т0718, надо свернуть с трассы в Пилипец и проехать деревней около 6 километров на запад. Автобусы из Воловца (где есть железнодорожная станция) в направлении Межгорье останавливаются на автостанции "Воловец-2", на улице Карпатской. Или же можете дойти пешком – попросите водителя остановить в Подобовцах. Оттуда путь к водопаду пролегает через горку, но дорога короче, чем из центра Пилипца.

Зеленый туризм в Карпатах начинался именно с Шипота. У подножия горы Гемба, среди северных склонов долины Боржавы, скрылся величественный водопад Шипот – полноводный в Украинских Карпатах. Здесь приятно помедитировать, ибо, как говорят очевидцы, "он громче от наших мыслей". Сюда приезжают туристы из Закарпатья и Прикарпатья в поисках единомышленников. Регулярно у водопада проходят этнические и экологические фестивали.



Водопад Шипот / ukraine-is.com

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Подольские Товтры

Где: территории Городоцкого, Чемеровецкого и Каменец-Подольского районов Хмельницкой области.

Как доехать: автомобилем ехать нужно по трассам М06 и Н03 по направлению к г. Дунаевцы через г. Хмельницький, а оттуда двигаться в деревню Старая Ушица. Оттуда повернуть направо и доехать до указателя "Бакота". Если общественным транспортом, то доехать надо до Каменец-Подольского на поезде или автобусе. Далее с автостанции на улице Князей Кориатовичей, сесть на автобус до деревни Старая Ушица. Оттуда придется пройтись пешком около двух часов.

Подолье считается едва ли не лучшим местом для эко-путешествий. Здесь и живописные каньоны рек Днестр и Смотрич, фантастический Бакотский залив и доисторические известняковые горы Подольских Товтр. Известняковые горы образованы 15-20 миллионов лет назад в виде подводных барьерных рифов на дне теплого Сарматского моря сегодня является живописными холмами Подольских Товтр. Большая часть Товтр покрыта лесами. Здесь Вы сможете не только уединиться, но и подышать уникальными лекарственными растениями, которые находятся на территории лесов.



Полодьские Товтры / 7chudes.in.ua

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