Современный мир переполнен информацией и технологиями, которые утомляют людей. Поэтому постоянно появляются новые тренды отдыха. Одним из таких - является "зеленый" туризм, который в 80-х был чем-то неизвестным. Его еще часто путают с кемпингом или походами, хотя это дело гораздо сложнее.

24 канал собрал для Вас полезную информацию, которая подробнее расскажет Вам об этом особенном виде путешествий.

Экологический туризм – это путешествие в максимально нетронутые деятельностью человека и не нагружены плодами цивилизации уголки природы, где турист имеет возможность остаться наедине с природой. Но есть одно важное условие: сделать так, чтобы природа вас не заметила, а пребывание не оставило никаких следов. Экотуризм приглашает путешественников в "законсервированные" местности, а они, в свою очередь, не просто отдыхают, загорают и купаются, а помогают позаботиться о среде, в которой оказались. Количество посетителей в таких местах не столь велика. Однако – это основной источник дохода для коренных жителей, а также помощь в сохранении природы в ее первозданном виде – как материальная, так и физическая.

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Интересный факт об Эйфелевой башне Вся ее поверхность зеленая. Такая кардинальная смена символа французской столицы обошлась примерно в 76 миллионов долларов. Для покрытия всей поверхности башни корзинами с растениями необходимо около 600000 саженцев. Такая идея пришла компании Ginger, главная специализация которой – экологические проекты. Специалисты утверждают, что озеленение Эйфелевой башни позволит существенно улучшить экологическую обстановку города, поскольку обеспечит переработку примерно 87,8 тонн углекислого газа. Многие утверждают, что озеленение Эйфелевой башни приведет к потере статуса объекта индустриальной культуры, а именно этот статус привлекает к Эйфелевой башни туристов всего мира.



Эко-зона для отдыха перед Эйфелевой башней / Pexels

Экотуризм не может существовать без принципов, которые и определяют его особенности. Чтобы не превратить экологический отдых в развлекательный проект – надо быть осторожным и уважительным.

Принципы экотуризма

Ответственный туризм – не оставляйте после себя следов пребывания (отходов и т.д.).

– не оставляйте после себя следов пребывания (отходов и т.д.). Приключенческий туризм – не занимайтесь экстремальными видами спорта (рафтинг, серфинг, дайвинг), это может навредить жителям подводного мира.

– не занимайтесь экстремальными видами спорта (рафтинг, серфинг, дайвинг), это может навредить жителям подводного мира. Природный туризм – сохраняйте природу в первозданном виде.

– сохраняйте природу в первозданном виде. Культурный туризм – изучайте новое от жителей региона, которые живут так, как и сотни лет назад.

Концепция экотуризма такова, что в походах разрешено пользоваться только существующими тропами, кемпингами, домами для ночлега. Запрещено приближаться к животным близко, съемка ведется с расстояния, безопасной для них, потому что так снижается вероятность получения стресса и вмешательство в естественный жизненный цикл.

Жилье экотуристов

Жилье, в котором селятся экотуристы – обязательно построено из экологически чистых материалов, по принципу максимального энергосбережения с системой утилизации бытовых отходов. Также экотуризм предполагает возможность ночевки в палатке под открытым небом.



Жилье экотуристов / UnSplash

Стоимость эко-путешествия

Обычно экотуризм обходится немного дороже, чем обычная прогулка. Почему? Во-первых, добираться не совсем легко и совсем не близко. Прямые автобусы не ездят, лоу-косты не летают. Иногда придется покупать определенное оборудование, необходимое для проживания и работы. Это не обычное волонтерство, как некоторые думают, хотя и волонтерские программы тоже доступны.

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Сегодня экотуризм – достаточно молодой, он только развивается, но быстро приобретает популярность. С каждым годом важность и значимость экотуризма в жизни каждого человека стремительно растет, порождая надежды на его перспективы, спрос и большое будущее.