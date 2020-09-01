Сучасний світ переповнений інформацією і технологіями, які втомлюють людей. Тому постійно з’являються нові тренди відпочинку. Одним з таких - є екотуризм, який до 80-х був чимось невідомим. Його ще часто плутають з кемпінгом або походами, хоча це справа набагато складніша.

24 канал зібрав для Вас корисну інформацію, яка детальніше розповість про цей особливий вид подорожей.

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Екологічний туризм – це подорож в максимально незаймані діяльністю людини і не навантажені плодами цивілізації куточки природи, де турист залишається наодинці з природою. Але є одна важлива умова: зробити так, щоб природа вас не помітила, а ваше перебування не залишило ніяких слідів. Екотуризм запрошує мандрівників до "законсервованих" місцевостей, а вони, в свою чергу, не просто відпочивають, загоряють і купаються, а допомагають подбати про середовище, в якому опинилися. Кількість відвідувачів в таких місцях не настільки велика. Однак – це основне джерело доходу для корінних жителів, а також допомога у збереженні природи в її первозданному вигляді – як матеріальна, так і фізична.

Цікавий факт про Ейфелеву вежу Вся її поверхня озеленена. Така кардинальна зміна символу французької столиці обійшлася приблизно в 76 мільйонів доларів. Для покриття всієї поверхні вежі кошиками з рослинами необхідно близько 600000 саджанців. Така ідея прийшла компанії Ginger, головна спеціалізація якої — екологічні проекти. Фахівці стверджують, що озеленення Ейфелевої вежі дозволить істотно поліпшити екологічну обстановку міста, оскільки забезпечить переробку приблизно 87,8 тонн вуглекислого газу. Багато стверджують, що озеленення Ейфелевої вежі призведе до втрати статусу об’єкта індустріальної культури, а саме цей статус приваблює до Ейфелевої вежі туристів усього світу.



Еко-зона для відпочинку перед Ейфелевою вежею / Pexels

"Зелений" туризм не може існувати без принципів, які і визначають його особливості. Щоб не перетворити екологічний відпочинок в розважальний проєкт – треба бути обережним та шанобливим.

Принципи екотуризму

Відповідальний туризм – не залишайте після себе слідів перебування (відходів тощо).

– не залишайте після себе слідів перебування (відходів тощо). Пригодницький туризм – не займайтеся екстремальними видами спорту (рафтинг, серфінг, дайвінг), бо це може зашкодити мешканцям підводного світу.

– не займайтеся екстремальними видами спорту (рафтинг, серфінг, дайвінг), бо це може зашкодити мешканцям підводного світу. Природний туризм – зберігайте природу в первозданному вигляді.

– зберігайте природу в первозданному вигляді. Культурний туризм – вивчайте нове від жителів регіону, які живуть так, як і сотні років тому.

Концепція екотуризму така, що в походах дозволено користуватися тільки існуючими стежками, кемпінгами, будинками для ночівлі. Заборонено наближатися до тварин близько, зйомка ведеться з відстані, безпечної для них, бо так знижується ймовірність отримання стресу і втручання в природний життєвий цикл.

Житло екотуристів

Житло, в якому селяться екотуристи – обов’язково побудовано з екологічно чистих матеріалів, за принципом максимального енергозбереження з системою утилізації побутових відходів. Також екотуризм передбачає можливість ночівлі в наметі під відкритим небом.



Житло екотуристів / UnSplash

Вартість еко-подорожі

Зазвичай екотуризм обходиться трохи дорожче, ніж звичайна прогулянка. Причини прості. По-перше, добиратися не зовсім легко і зовсім не близько. Прямі автобуси не їздять, лоу-кости не літають. Іноді доведеться купувати певне обладнання, необхідне для проживання і роботи. Це не звичайне волонтерство, як дехто думає, хоча і волонтерські програми теж доступні.

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Сьогодні екотуризм – досить молодий, він лише розвивається, але стрімко набуває популярності. З кожним роком важливість і значущість екотуризма в житті кожної людини нестримно зростає, породжуючи надії на його перспективи, попит та велике майбутнє.