Екотуризм: що треба знати про "зелені" подорожі
Сучасний світ переповнений інформацією і технологіями, які втомлюють людей. Тому постійно з’являються нові тренди відпочинку. Одним з таких - є екотуризм, який до 80-х був чимось невідомим. Його ще часто плутають з кемпінгом або походами, хоча це справа набагато складніша.
24 канал зібрав для Вас корисну інформацію, яка детальніше розповість про цей особливий вид подорожей.
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Екологічний туризм – це подорож в максимально незаймані діяльністю людини і не навантажені плодами цивілізації куточки природи, де турист залишається наодинці з природою. Але є одна важлива умова: зробити так, щоб природа вас не помітила, а ваше перебування не залишило ніяких слідів. Екотуризм запрошує мандрівників до "законсервованих" місцевостей, а вони, в свою чергу, не просто відпочивають, загоряють і купаються, а допомагають подбати про середовище, в якому опинилися. Кількість відвідувачів в таких місцях не настільки велика. Однак – це основне джерело доходу для корінних жителів, а також допомога у збереженні природи в її первозданному вигляді – як матеріальна, так і фізична.
Еко-зона для відпочинку перед Ейфелевою вежею / Pexels
"Зелений" туризм не може існувати без принципів, які і визначають його особливості. Щоб не перетворити екологічний відпочинок в розважальний проєкт – треба бути обережним та шанобливим.
Принципи екотуризму
- Відповідальний туризм – не залишайте після себе слідів перебування (відходів тощо).
- Пригодницький туризм – не займайтеся екстремальними видами спорту (рафтинг, серфінг, дайвінг), бо це може зашкодити мешканцям підводного світу.
- Природний туризм – зберігайте природу в первозданному вигляді.
- Культурний туризм – вивчайте нове від жителів регіону, які живуть так, як і сотні років тому.
Житло екотуристів
Житло, в якому селяться екотуристи – обов’язково побудовано з екологічно чистих матеріалів, за принципом максимального енергозбереження з системою утилізації побутових відходів. Також екотуризм передбачає можливість ночівлі в наметі під відкритим небом.
Житло екотуристів / UnSplash
Вартість еко-подорожі
Зазвичай екотуризм обходиться трохи дорожче, ніж звичайна прогулянка. Причини прості. По-перше, добиратися не зовсім легко і зовсім не близько. Прямі автобуси не їздять, лоу-кости не літають. Іноді доведеться купувати певне обладнання, необхідне для проживання і роботи. Це не звичайне волонтерство, як дехто думає, хоча і волонтерські програми теж доступні.
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Сьогодні екотуризм – досить молодий, він лише розвивається, але стрімко набуває популярності. З кожним роком важливість і значущість екотуризма в житті кожної людини нестримно зростає, породжуючи надії на його перспективи, попит та велике майбутнє.