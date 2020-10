Недавно Travel24 делал подборку фраз для общения в аэропорту, сегодня предлагает вашему вниманию фразы, которые необходимы для понимания в отеле. Ведь каждый турист требует чего-то в номере, а объяснить трудно. К таким ситуациям легко подготовиться, изучив несколько универсальных фраз.

Travel24 подготовил подборку фраз, которые пригодятся во время пребывания в отеле.

Фразы для резервации номера в отеле

Hello! I'd like to reserve a single room for six days starting on April sixth – Здраствуйте! Я хотел бы зарезервировать номер на шесть дней с шестого апреля.

Уточнение, какой именно номер вы хотите:

I'd like to reserve a double room – номер на двоих

I'd like to reserve a small suite – небольшой номер люкс

I'd like a room with a bed for a child – номер с кроватью для ребенка

I'd like a room facing the park / overlooking the river. I'd like a room with a view of the lake – номер с видом на парк, реку, озеро і т.п.

Общение у стойки рецепции

Where is the manager? – Где администратор?

Excuse me. Could you help me, please? – Простите, Вы не могли бы мне помочь?

Hello! My name is .... I have a reservation for a single room. I'd like to check in – Здравствуйте! Меня зовут .... Я зарезервировал одноместный номер. Я хотел бы зарегистрироваться и вселится.



Good afternoon. My name is .... I have a reservation for a single room for two nights – Добрый день. Меня зовут .... У меня зарезервирован одноместный номер на двое суток.

Can I see the room? – Могу ли я посмотреть номер?

What time do I need to check out? – Во сколько я должен освободить номер?

Would it be possible to have a late check-out? – Могу ли я выехать позже?

What time is breakfast? – Во сколько завтрак?

Where is the restaurant? – Где находится ресторан?

Could you please call me a taxi? – Вы не могли бы вызвать такси для меня?

Возможные вопросы и просьбы администратора:

How many nights are you going to stay? – Сколько ночей вы планируете пробыть?

Do you have a credit card? – У вас есть кредитная карта?

Please fill out the registration form – Пожалуйста, заполните регистрационный бланк

Let me pull out your reservation – Позвольте проверить ваше бронирование

Can I see your passport? – Можна ваш паспорт?

Фразы, если возникли проблемы в номере

Could we have an extra bed? – Можно ли поставить дополнительную кровать?

Could I have breakfast in my room, please? – Могу ли я заказать завтрак в номер?

My room has not been made up – Моя комната не убрана

Are there any laundry facilities? – Здесь есть прачечная?



Could you please change the sheets? – Поменяйте постельное белье, пожалуйста

Could I have an extra blanket? – Дайте мне дополнительное одеяло, пожалуйста

The heating / shower / conditioner does not work – Отопление / душ / кондиционер не работает

In my room no toilet paper / soap / shampoo – В моем номере нет туалетной бумаги / мыла / шампуня

Общение при выезде из отеля