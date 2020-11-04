Під час подорожі люди більше смакують нові враження, ніж думають про безпеку цінних речей. Цим і користуються шахраї, у яких напоготові маса прийомів, які допомагають їм зробити гаманці туристів легшими.

Travel24 розповість найпоширеніші методи обману за кордоном.

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Ростові ляльки

В найпопулярніших туристичних місцях ведуть полювання ростові ляльки у вигляді улюблених мультяшних персонажів. Вони підходять, як правило, до людей з дітьми, просять батьків дістати смартфон і зробити декілька кадрів, після чого починають вимагати гроші за кожне фото. Якщо ціна не була озвучена до того, як вам запропонували сфотографуватися, то просто підіть і не піддавайтеся на провокації.



Ростові ляльки / shaleniy.com.ua

Чеки в магазинах

Купуючи продукти в супермаркеті, не полінуйтеся перевірити кількість і найменування товарів з тим, що зазначено в чеку. Коли касири розуміють, що перед ними турист, вони можуть пробити зайвий товар або дорожчу марку, сподіваючись на вашу неуважність та незнання мови.

Квіти

На вулицях Риму та Парижу не варто піддаватися чарам привабливого хлопця з трояндами в руках. Зазвичай такий чоловік підходить до вподобаної йому дівчині, дарує квітку та обіймає. Поки жертва розчулена, новий "шанувальник" непомітно перевіряє вміст кишень туристки та знімає з неї прикраси.

Або ж дарує вам, а тоді наполегливо вимагає гроші за неї. Не піддавайтеся цьому, просто поверніть і не зважайте на те, що він йтиме за вами.



Хлопець, який дарує туристці троянду / shlyahta.com.ua

Рахунок у ресторані

Також незнанням мови користуються італійці: в рахунок можуть включити такі послуги, як кондиціонер, столові набори, серветки. Якщо сума в чеку викликає підозру, попросіть принести меню і звіртеся з ним.

У Празі можна зіткнутися зі своєрідним сервісом: туристи сідають за столик і бачать, що на ньому вже стоїть кошичок зі свіжим хлібом або ароматними кренделиками, і пригощаються ними, думаючи, що це безкоштовно. Однак офіціанти обов'язково підрахують з'їдене, а потім включать в рахунок.

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Таксі

Популярний спосіб обманути туриста, наприклад, в Туреччині – це решта після поїздки в таксі. Водії автомобілів успішно користуються особливостями місцевої валюти. Адже турецькі ліри різного номіналу схожі один на одного. А багато пасажирів кладуть решту в кишеню, не дивлячись на купюри. Рахуйте завжди решту ще в таксі або ще краще – давайте точну суму.



Будьте обережні з розрахунком у таксі / sud.ua

Крадіжка фототехніки

Наприклад, у більшості індійських музеїв і храмів заборонено знімати. Камери просять здати на вході – чого ніколи не робіть, бо не побачите більше своєї техніки. Просто витягніть акумулятори і покажіть це співробітнику.