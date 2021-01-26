Пандемия коронавируса сильно изменила привычные для нас путешествия. Страны ввели различные ограничения, часть из которых вызывают улыбку.

Источник: "О, Море"

Редакция поговорила с путешественником турлидером и блогером Евгением Ихельзоном. Почти за год пандемии в мире он успел побывать в пяти странах: Гонконге, Малайзии, Турции, Узбекистане и Колумбии, и собрал подборку странных, по его мнению, карантинных ограничений.

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"Меня не огорчает наличие масок и дезинфицирующих средств. Это те ограничения, которые несложно принять. Мы их можем выдержать до конца пандемии. Огорчают странные ограничения, которые вводятся с чего создается впечатление, что страны просто имитируют меры безопасности", – говорит путешественник.

Самые нелепые карантинные ограничения в мире

Карантинные ограничения в аэропортах и ​​гостиницах

Некоторые авиалинии отменили любую горячую пищу и напитки в салоне самолета, оставив цены на билеты те же. Заменяют их гамбургерами, водой и соками. Turkish Airlines, например, не дает столовые приборы. Но брать холодные закуски и еду с собой в самолет не запрещено.

Хотя путешественник и возмущается, но признает, определенный смысл в этих запретах есть, когда речь идет о небольших расстояниях, и во время поездки можно обойтись без еды и питья. Например, во время внутренних авиаперевозок в Колумбии, где дорога длится 1 – 2. Но не тогда, когда нужно быть в дороге по 14 часов.



Авиакомпании отменили горячую пищу и напитки в салоне самолета / tripway.com

В начале пандемии некоторые авиакомпании ограничили ручную кладь. Ее уменьшили до трех килограммов, ссылаясь на то, что люди, когда встают с кресел, толкают друг друга. Сейчас ее уже отменили, вернув нормы, которые были до карантина.

Путешественник говорит, что в гостиницах заставляют клиентов подписывать декларацию о здоровье, где нужно указать, что вы не контактировали с больными на коронавирус. Из нее смеются даже работники гостиниц.

В некоторых отелях этих стран заменили керамическую посуду на бумажную, но сушки в душе оставили те же. При том, что по протоколу такую ​​посуду моют каждый день. А минибары переполнены людьми по-прежнему, – говорит Евгений.



Путешественник описал свои впечатления от карантинных ограничений / Фото: Евгений Ихельзон

Поход в магазин или ресторан по паспорту

ТОП-ограничений занимает история с введением посещения магазина или ресторана по номеру паспорта – принцип odd even. Например, если сегодня 14 число, то заходить в рестораны и магазины могут только те, у кого паспорт заканчивается на нечетное число и наоборот. Такие же ограничения хотят ввести в Сингапуре.

Люди сделали себе копии паспортов с нужными цифрами, которые и так никто не проверяет при входе. Я, например, вообще ходил в ресторан с чужим паспортом, потому что другого варианта поесть у меня просто не было, – говорит Евгений Ихельзон.

А вот при входе в ночной клуб дезинфицируют даже обувь, но внутри людей столько же, как к пандемии.



Вход в ночной клуб в Колумбии / Фото: The State

Примерка одежды и обуви в Малайзии

Запрет на примерку одежды в магазине можно было понять в первые месяцы пандемии, когда природа коронавируса не была выяснена. Люди паниковали и не знали как себя вести. Но такие ограничения действуют до сих пор.

В Малайзии летом мы были три с половиной месяца, и все это время действовал запрет примерять одежду в магазине. Её давали с собой домой, а если размер не подошел, надо было везти обратно, чтобы изменить на другой. Тогда как обувь можно было мерить без каких-либо ограничений, – делится путешественник.

Малайзия была закрыта на карантин с 18 марта по 13 мая. За это время весь товар магазина "Metrojaya" покрылся плесенью. Фотографии испорченной одежды, обуви, сумок, ремней, кошельков, магазинного оборудования и мебели оказались в интернете и распространились сетями.



Ботинки из магазина "Metrojaya" покрылись плесенью из-за простоя бизнеса во время пандемии в марте – мае 2020 в Малайзии / Фото из соцсетей

"Дезинфицирующие тоннели" и перчатки в Узбекистане

Я видел при входе в мечеть или других публичных местах так называемые "дезинфекционные тоннели". Когда человек проходит, на него распыляют антисептик. Мы были в Узбекистане в октябре, когда все это отменили. К счастью, я не проходил через такие туннели. Они еще там стояли, но уже не работали, – вспоминает Евгений.

А вот при входе в магазин нужно одевать целлофановые перчатки.

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