Большинство украинских курортов активно работают и зарабатывают в сезон, то есть летом. Однако, на самом деле, отечественное побережье имеет потенциал зарабатывать в течение всего года.

Источник: "О, Море"

Журналисты пообщались с председателем Государственного агентства развития туризма Украины Марьяной Олеськив. Чиновница отметила, что они планируют привлечь внимание туристов к побережью и в несезон.

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"В целом морские курорты Украины требуют особого подхода к их развитию. Условно, если брать для примера Затоку – в летний сезон она загружена, а дальше нет понимания, что делать. Важно, чтобы здесь развивали туризм не только в то время, когда место интересное как морской курорт, а в течение целого года", – заявила Олеськив.

В Украине работает Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины". Он оказывает поддержку для создания единого туристического бренда и единого конкурентоспособного турпродукта Приазовья.



Планируется оказать помощь местным предпринимателям и увеличить продолжительность сезона на 15-30 дней. Одно из главных направлений программы – Кирилловка. Сейчас там сезон длится 50-55 дней в году.

Государственное агентство развития туризма планирует поддерживать эту программу и сотрудничать с ней.

Мы сосредоточимся на работе с этим проектом, и дальше будем думать над тем, как стратегически подходить к другим курортам и осуществлять их трансформацию,

– сказала Олеськив.

В 2021 году государство также планирует заниматься вопросом пляжей. Агентство развития туризма вместе с народными депутатами будет анализировать, в какой части законодательства вносить изменения для того, чтобы пляжи не формально, а по факту соответствовали международным стандартам.