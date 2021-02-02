Більшість українських курортів активно працюють та заробляють в сезон, тобто влітку. Проте, насправді, вітчизняне узбережжя має потенціал заробляти протягом всього року.

Джерело: "О, Море"

Журналісти поспілкувалися з головою Державного агентства розвитку туризму України Мар'яною Олеськів. Чиновниця зазначила, що вони планують привернути увагу туристів до узбережжя і в несезон.

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"Загалом морські курорти України потребують особливого підходу до їхнього розвитку. Умовно, якщо брати для прикладу Затоку – в літній сезон вона завантажена, а далі немає розуміння, що робити. Важливо, щоб тут розвивали туризм не лише у той час, коли місце цікаве як морський курорт, а протягом цілого року", – заявила Олеськів.

В Україні працює Проєкт USAID "Економічна підтримка Східної України". Він надає підтримку для створення єдиного туристичного бренду і єдиного конкурентоспроможного турпродукту Приазов'я.



Планують надати допомогу місцевим підприємцям і збільшити тривалість сезону на 15-30 днів. Один з головних напрямків програми – Кирилівка. Зараз там сезон триває 50-55 днів на рік.

Державне агентство розвитку туризму планує підтримувати цю програму і співпрацювати з нею.

Ми зосередимось на роботі з цим проєктом, і далі будемо думати над тим, як стратегічно підходити до інших курортів та здійснювати їхню трансформацію,

– сказала Олеськів.

У 2021 році держава також планує займатися питанням пляжів. Агентство розвитку туризму разом з народними депутатами буде аналізувати, в якій частині законодавства потрібно вносити зміни для того, щоб пляжі не формально, а по факту відповідали міжнародним стандартам.