Министерство культуры и информационной политики планирует разработать туристическую карту Украины и модернизировать туристическую сферу.

Об этом заявил глава министерства Александр Ткаченко и добавил, что планируется развитие дорог, идущих через туристические маршруты, создание условий, инфраструктуры, маркетинга, информационных стендов, реестра туристических операторов и гостиниц.

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Отдельной частью проекту должно стать создание туристических "магнитов". Министерство сейчас на стадии передпроектной подготовки, и их основная цель – это привлечение инвесторов.

Александр Ткаченко отметил, что сейчас работают над двумя туристическими "магнитами" – остров Хортица и биосферный заповедник Аскания-Нова.

Оба имеют огромный потенциал. Но чтобы его раскрыть, мы должны провести огромную подготовительную работу. Потому та же Аскания-Нова – это, безусловно, уникальный заповедник. Но к нему трудно добраться ... Проехать имеющимися там "дорогами", чтобы посмотреть на животных, находящихся в заповеднике, – практически невозможно ... Они не имеют достаточного финансирования, чтобы все это содержать. А о такой "роскоши", как возможность переночевать где-то поблизости, вообще не идет,

– отметил Ткаченко.

Министр анонсировал, что скоро они поделится деталями проекту.

Также Александр Ткаченко спрогнозировал, что на восстановление туристической сферы можно рассчитывать не ранее 2023 года.