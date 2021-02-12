Этого не надо стесняться, – Ткаченко о коммерческом развитие туристических объектов
В 2021 году Министерство культуры и информационной политики начнет "Большую реставрацию", на реализацию которой в следующем году в бюджете заложено 2 миллиарда гривен.
Источник:Obozrevatel
Об этом рассказал глава министерства Александр Ткаченко. Он добавил, что они разработали проект закона "О частно-государственное партнерство", который в будущем позволит привлекать не только государственные средства, но и средства частных инвесторов.
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Они нужны для проведения реставрации, обновлению экспозиций и развития инфраструктуры вокруг объектов, которые должны стать туристическими прелестями.
Параллельно мы готовим законы "Об охране культурного наследия" и "О вывозе культурных ценностей". Это комплексно и очень важно, поскольку речь идет, с одной стороны, о сохранении достижений предыдущих поколений, а с другой – гарантирует, что наши потомки будут видеть на этих объектах не разрушены стены, а обновленные экспозиции, аттракционы,
– заявил Ткаченко.
Политик добавил, что у объекта туристы смогут получить базовый набор потребностей – поесть и переночевать.
То есть мы делаем объекты культурного наследия еще и коммерчески привлекательными. Этого не стоит стесняться. Те, кому приходилось бывать в Европе, знают, что приехав в средневековый замок, они могут и на экскурсию сходить, и поесть спокойно, и переночевать в гостинице вблизи, если возникнет такая необходимость,
– отметил министр.
Этот проект министерство планирует воплощать в ближайшие 3-4 года.
Также Александр Ткаченко спрогнозировал, что на восстановление туристической сферы можно рассчитывать не ранее 2023 года.
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