В 2021 году Министерство культуры и информационной политики начнет "Большую реставрацию", на реализацию которой в следующем году в бюджете заложено 2 миллиарда гривен.

Об этом рассказал глава министерства Александр Ткаченко. Он добавил, что они разработали проект закона "О частно-государственное партнерство", который в будущем позволит привлекать не только государственные средства, но и средства частных инвесторов.

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Они нужны для проведения реставрации, обновлению экспозиций и развития инфраструктуры вокруг объектов, которые должны стать туристическими прелестями.

Параллельно мы готовим законы "Об охране культурного наследия" и "О вывозе культурных ценностей". Это комплексно и очень важно, поскольку речь идет, с одной стороны, о сохранении достижений предыдущих поколений, а с другой – гарантирует, что наши потомки будут видеть на этих объектах не разрушены стены, а обновленные экспозиции, аттракционы,

– заявил Ткаченко.

Политик добавил, что у объекта туристы смогут получить базовый набор потребностей – поесть и переночевать.

То есть мы делаем объекты культурного наследия еще и коммерчески привлекательными. Этого не стоит стесняться. Те, кому приходилось бывать в Европе, знают, что приехав в средневековый замок, они могут и на экскурсию сходить, и поесть спокойно, и переночевать в гостинице вблизи, если возникнет такая необходимость,

– отметил министр.

Этот проект министерство планирует воплощать в ближайшие 3-4 года.

Также Александр Ткаченко спрогнозировал, что на восстановление туристической сферы можно рассчитывать не ранее 2023 года.