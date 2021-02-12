У 2021 році Міністерство культури та інформаційної політики розпочне "Велику реставрацію", на реалізацію якої у наступному році у бюджеті закладено 2 мільярди гривень.

Про це розповів очільник міністерства Олександр Ткаченко. Він додав, що вони розробили проєкт закону "Про приватно-державне партнерство", який у майбутньому дасть можливість залучати не тільки державні кошти, але й кошти приватних інвесторів.

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Вони потрібні для проведення реставрації, оновлення експозицій та розбудови інфраструктури навколо об’єктів, що мають стати туристичними принадами.

Паралельно ми готуємо закони "Про охорону культурної спадщини" і "Про вивезення культурних цінностей". Це комплексно і надзвичайно важливо, бо йдеться, з одного боку, про збереження надбань попередніх поколінь, а з іншого – гарантує, що наші нащадки бачитимуть на цих об’єктах не зруйновані стіни, а оновлені експозиції, атракції,

– заявив Ткаченко.

Політик додав, що біля об'єкта туристи зможуть отримати базовий набір потреб – поїсти та переночувати.

Тобто ми робимо об’єкти культурної спадщини ще й комерційно привабливими. Цього не варто соромитись. Ті, кому доводилося бувати у Європі, знають, що приїхавши до середньовічного замку, вони можуть і на екскурсію сходити, і поїсти спокійно, і переночувати у готелі поблизу, якщо виникне така потреба,

– зазначив міністр.

Цей проєкт міністерство планує втілювати у найближчі 3-4 роки.

Також Олександр Ткаченко спрогнозував, що на відновлення туристичної сфери можна розраховувати не раніше 2023 року.