Журналісти поспілкувалися з міністром туризму Греції Харісом Теохарісом. Він надіється, що греки також захочуть приїхати до України і зможуть це зробити.

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Ми чекаємо від української влади зразки таких сертифікатів, щоб ми могли перевіряти їх на своїх кордонах, і ми прагнемо приймати також інші вакцини (не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів – 24),

– зазначив Теохаріс.

Що потрібно буде для в’їзду до Греції:

пред’явити негативний ПЛР-тест; дітям до 5 років тест не потрібен

або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.

Після прибуття українців та туристів з інших країн вибірково тестуватимуть на COVID-19 у грецьких аеропортах з огляду на поточну ситуацію із захворюваністю в тій чи іншій країні.

Теохаріс зазначив, що Греція для "зменшення витрат на подорж" розглядає можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген. Це може бути впроваджено вже з 14 травня.

Остаточне рішення про відкриття кордонів Греція ухвалюватиме у співпраці зі спеціалістами у сфері охорони здоров’я країни, зважаючи на епідеміологічну ситуацію у світі.

"Ми сумуємо за друзями з України, ми хочемо бачити знову ваші дружні обличчя. Ми запевняємо, що чекаємо на вас у Греції з відкритими обіймами, але ми також робимо це у такі способи, які підходять обом сторонам", – підсумував міністр.

Італія може відкрити кордони для іноземних туристів з 2 червня. Країна готова прийняти туристів влітку при дотриманні однієї з трьох умов.