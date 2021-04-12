Про це заявив міністр туризму Італії Массімо Гаравалья. За його словами, вони повинні встигнути підготуватися до цього. Також повинні виконувати всі необхідні заходи, щоб уникнути погіршення епідеміологічної ситуації через коронавірус.
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Зараз італійський уряд розглядає три основних умови для прийому туристів:
Перша – необхідно пройти повний курс COVID-вакцинації та мати при собі відповідний сертифікат.
Друга – показати негативний результат тесту на коронавірус.
Третя – передбачає обов'язкову масову вакцинацію жителів популярних туристичних напрямків Італії.
Ситуація з коронавірусом в Італії: коротко
- 15 березня в Італії ввели жорсткий локдаун. В країні закриті ресторани, бари і тренажерні зали, а поїздки регіонами будуть заборонені.
- До 30 квітня регіони будуть залишатися в червоній чи помаранчевій зоні карантину. Влада розраховує, що до цього періоду почнуть діяти щеплення проти коронавірусу.
- Всі медичні працівники та фармацевти Італії повинні вакцинуватися проти коронавірусу. Людей, які відмовлятимуться від щеплення, відсторонять від роботи.
- За даними Statista, від початку пандемії в Італії зафіксували 3,78 мільйона хворих на COVID-19. З них 3,1 мільйона вже одужало. Але 114 тисяч інфікованих померли.