Коронавірус в Італії: країна введе загальнонаціональний локдаун на Великдень
В Італії запровадять загальнонаціональний локдаун на пасхальні свята. Країна прийняла таке рішення, щоб впоратися з новим спалахом COVID-19 і госпіталізацій.
Джерело:ЄвроПравда
Магазини, які продають другорядні товари, будуть закриті по всій країні з 3 по 5 квітня. Ті, що спеціалізуються на речах першої потреби – залишаться відкритими.
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Впродовж цих днів італійцям буде дозволено залишати свої будинки тільки з метою роботи, за станом здоров'я або через надзвичайні обставини.
У проєкті указу також сказано, що з 15 березня будуть посилені обмеження в "жовтих" регіонах країни з низьким рівнем ризику. У цих регіонах рух між містами буде суворо обмежений, ресторани та бари закриють.
Очікується, що указ буде затверджено пізніше у п'ятницю.
Відзначимо, у 2020 році в Італії через пандемію зареєстрували рекордну високу смертність. Кількість смертей була вищою, ніж у будь-який інший рік після Другої світової війни.
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