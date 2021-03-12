В Италии введут общенациональный локдаун на пасхальные праздники. Страна приняла такое решение, чтобы справиться с новой вспышкой COVID-19 и госпитализаций.

Магазины, которые продают второстепенные товары, будут закрыты по всей стране с 3 по 5 апреля. Специализирующиеся на вещах первой необходимости – останутся открытыми.

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В течение этих дней итальянцам будет разрешено покидать свои дома только с целью работы, по состоянию здоровья или в силу чрезвычайных обстоятельств.

В проекте указа также говорится, что с 15 марта будут усилены ограничения в "желтых" регионах страны с низким уровнем риска. В этих регионах движение между городами будет строго ограничено, рестораны и бары закроют.

Ожидается, что указ будет утвержден позже в пятницу.

По данным Worldometer, по состоянию на 12 марта 2021 года в Италии обнаружены 3 149 017 случаев заражения коронавирусом, из них 101 184 летальных.

Отметим, в 2020 году в Италии из-за пандемии зарегистрировали рекордную высокую смертность. Количество смертей была выше, чем в любой другой год после Второй мировой войны.