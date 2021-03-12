Коронавирус в Италии: страна введет общенациональный локдаун на Пасху
В Италии введут общенациональный локдаун на пасхальные праздники. Страна приняла такое решение, чтобы справиться с новой вспышкой COVID-19 и госпитализаций.
Источник:ЕвроПравда
Магазины, которые продают второстепенные товары, будут закрыты по всей стране с 3 по 5 апреля. Специализирующиеся на вещах первой необходимости – останутся открытыми.
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В течение этих дней итальянцам будет разрешено покидать свои дома только с целью работы, по состоянию здоровья или в силу чрезвычайных обстоятельств.
В проекте указа также говорится, что с 15 марта будут усилены ограничения в "желтых" регионах страны с низким уровнем риска. В этих регионах движение между городами будет строго ограничено, рестораны и бары закроют.
Ожидается, что указ будет утвержден позже в пятницу.
Отметим, в 2020 году в Италии из-за пандемии зарегистрировали рекордную высокую смертность. Количество смертей была выше, чем в любой другой год после Второй мировой войны.
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