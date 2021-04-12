Об этом заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья. По его словам, они должны успеть подготовиться к этому. Также должны выполнять все необходимые меры, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации из коронавирус.
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Сейчас итальянский правительство рассматривает три основных условия для приема туристов:
Первое – необходимо пройти полный курс COVID-вакцинации и иметь при себе соответствующий сертификат.
Вторая – показать отрицательный результат теста на коронавирус.
Третья – предусматривает обязательную массовую вакцинацию жителей популярных туристических направлений Италии.
Ситуация с коронавируса в Италии: коротко
- 15 марта в Италии ввели жесткий локдаун. В стране закрыты рестораны, бары и тренажерные залы, а поездки по регионам будут запрещены.
- До 30 апреля регионы будут оставаться в красной или оранжевой зоне карантина. Власти рассчитывают, что к этому периоду начнут действовать прививки против коронавируса.
- Все медицинские работники и фармацевты Италии должны вакцинироваться против коронавируса. Людей, которые будут отказываться от прививки, будут отстранены от работы.
- По данным Statista, с начала пандемии в Италии зафиксировали 3,78 миллиона больных COVID-19. Из них 3,1 миллиона уже выздоровели. Но 114 тысяч инфицированных умерли.