Об этом заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья. По его словам, они должны успеть подготовиться к этому. Также должны выполнять все необходимые меры, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации из коронавирус.

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Сейчас итальянский правительство рассматривает три основных условия для приема туристов:

Первое – необходимо пройти полный курс COVID-вакцинации и иметь при себе соответствующий сертификат.

Вторая – показать отрицательный результат теста на коронавирус.

Третья – предусматривает обязательную массовую вакцинацию жителей популярных туристических направлений Италии.

Ситуация с коронавируса в Италии: коротко