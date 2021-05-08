COVID-19 внес коррективы
• Обслуживание
Пандемия внесла свои коррективы и теперь туристы должны носить с собой не только солнцезащитные очки, но и маску. Кроме того, уменьшилось и количество отдыхающих.
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Однако есть определенные изменения и в правилах. Теперь туристы не могут самостоятельно взять еду – их обслуживают. Такие нововведения нравятся не всем.
* Цены
Из-за пандемии значительно упали цены на туры. За летний отдых в 4-звездочном отеле Турции или Египта с системой all inclusive турист потратит примерно 400 евро.
Популярными стали также Албания, Болгария, Черногория. Там возможны такие системы питания:
- только завтраки;
- завтраки и ужин.
В таком случае человек потратит примерно 300 долларов.
В Хорватии или Греции нужно выложить из кошелька не менее 400 долларов. В то же время на Кипре – от 450.
• Безопасность
Эксперты заверили, что на самом деле не так страшно путешествовать во время пандемии, как кажется.
Отдыхать за границей безопаснее, чем жить в Украине. И даже сам ваш путь от дома до отеля в Турции намного безопаснее, чем поездка в общественном транспорте в Украине,
– заметил вице-президент ассоциации турагентств Украины Максим Дереза.
В аэропорту измеряют температуру, стоят дезинфекторы. На трансфере человек едет один, рядом никто не садится.
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Что делать в случае закрытия границ
Однако эксперт по туризму Валерия Барчаи отметила, что ситуация с туризмом может меняться ежеминутно. Страны постоянно открывают и закрывают границы из-за эпидемиологической ситуации.
Мы понимаем, что страны открываются и закрываются. Однако, покупая полноценный тур, обычно туроператоры лояльны и дают возможность перенести дату или направление,
– сказала Барчан.
Между тем спрос на туры в Европу заметно снизился. Речь идет не о реальной покупке, а именно запросах пользователей. Закрытыми для Украины остаются большинство стран ЕС, в частности такие популярные страны:
- Италия;
- Франция;
- Германия;
- Испания.
Зато открытые:
- Мальдивы;
- Доминикана;
- Танзания;
- ОАЭ.
Стоит также учесть, что почти каждая страна требует от украинских туристов ПЦР-тесты, который надо сдать за 48 или 72 часа до вылета. Тем не менее на Кипре, в Грузии и ОАЭ придется пройти повторное тестирование по прилету в страну. Такая же процедура ждет туристов и при возвращении домой.