COVID-19 внес коррективы

• Обслуживание

Пандемия внесла свои коррективы и теперь туристы должны носить с собой не только солнцезащитные очки, но и маску. Кроме того, уменьшилось и количество отдыхающих.

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Однако есть определенные изменения и в правилах. Теперь туристы не могут самостоятельно взять еду – их обслуживают. Такие нововведения нравятся не всем.

* Цены

Из-за пандемии значительно упали цены на туры. За летний отдых в 4-звездочном отеле Турции или Египта с системой all inclusive турист потратит примерно 400 евро.

Популярными стали также Албания, Болгария, Черногория. Там возможны такие системы питания:

только завтраки;

завтраки и ужин.

В таком случае человек потратит примерно 300 долларов.

В Хорватии или Греции нужно выложить из кошелька не менее 400 долларов. В то же время на Кипре – от 450.

• Безопасность

Эксперты заверили, что на самом деле не так страшно путешествовать во время пандемии, как кажется.

Отдыхать за границей безопаснее, чем жить в Украине. И даже сам ваш путь от дома до отеля в Турции намного безопаснее, чем поездка в общественном транспорте в Украине,

– заметил вице-президент ассоциации турагентств Украины Максим Дереза.

В аэропорту измеряют температуру, стоят дезинфекторы. На трансфере человек едет один, рядом никто не садится.

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Что делать в случае закрытия границ

Однако эксперт по туризму Валерия Барчаи отметила, что ситуация с туризмом может меняться ежеминутно. Страны постоянно открывают и закрывают границы из-за эпидемиологической ситуации.

Мы понимаем, что страны открываются и закрываются. Однако, покупая полноценный тур, обычно туроператоры лояльны и дают возможность перенести дату или направление,

– сказала Барчан.

Между тем спрос на туры в Европу заметно снизился. Речь идет не о реальной покупке, а именно запросах пользователей. Закрытыми для Украины остаются большинство стран ЕС, в частности такие популярные страны:

Италия;

Франция;

Германия;

Испания.

Зато открытые:

Мальдивы;

Доминикана;

Танзания;

ОАЭ.

Стоит также учесть, что почти каждая страна требует от украинских туристов ПЦР-тесты, который надо сдать за 48 или 72 часа до вылета. Тем не менее на Кипре, в Грузии и ОАЭ придется пройти повторное тестирование по прилету в страну. Такая же процедура ждет туристов и при возвращении домой.