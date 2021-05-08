COVID-19 вніс корективи

• Обслуговування

Пандемія внесла свої корективи і тепер туристи повинні носити з собою не тільки сонцезахисні окуляри, а й маску. Окрім того, зменшилась і кількість відпочивальників.

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Однак є певні зміни і в правилах. Тепер туристи не можуть самостійно взяти їжу – їх обслуговують. Такі нововведення подобаються не усім.

• Ціни

Через пандемію значно впали ціни на тури. За літній відпочинок у 4-зірковому готелі Туреччини чи Єгипту із системою all inclusive турист витратить приблизно 400 євро.

Популярними стали також Албанія, Болгарія, Чорногорія. Там можливі такі системи харчування:

лише сніданки;

сніданки та вечеря.

У такому разі людина витратить приблизно 300 доларів.

У Хорватії чи Греції потрібно викласти з гаманця щонайменше 400 доларів. Водночас на Кіпрі – від 450.

• Безпека

Експерти запевнили, що насправді не так страшно подорожувати під час пандемії, як здається.

Відпочивати за кордоном безпечніше, ніж жити в Україні. І навіть сам шлях ваш від будинку до готелю в Туреччині набагато безпечніший, ніж поїздка в громадському транспорті в Україні,

– зауважив віцепрезидент асоціації турагентств України Максим Дереза.

В аеропорту вимірюють температуру, стоять дезінфектори. На трансфері людина їде одна, поруч ніхто не сідає.

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Що робити у разі закриття кордонів

Однак експертка з туризму Валерія Барчан зазначила, що ситуація з туризмом може змінюватися щохвилини. Країни постійно відкривають та закривають кордони через епідеміологічну ситуацію.

Ми розуміємо, що країни відкриваються та закриваються. Однак, купуючи повноцінний тур, зазвичай туроператори лояльні і дають можливість перенести дату чи напрямок,

– сказала Барчан.

Тим часом попит на тури до Європи помітно знизився. Мовиться не про реальну купівлю, а саме запити користувачів. Закритими для України залишаються більшість країн ЄС, зокрема такі популярні країни:

Італія;

Франція;

Німеччина;

Іспанія.

Натомість відкриті:

Мальдіви;

Домінікана;

Танзанія;

ОАЕ.

Варто також врахувати, що майже кожна країна вимагає від українських туристів ПЛР-тести, який треба здати за 48 або 72 години до вильоту. Проте, на Кіпрі, у Грузії та ОАЕ доведеться пройти повторне тестування по прильоту в країну. Така ж процедура чекає туристів і при поверненні додому.