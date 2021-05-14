Теперь не нужно будет соблюдать карантин, однако надо будет предъявить справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
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Также может быть пропуском для въезда документ, подтверждающий, что человек уже переболел COVID-19.
Ранее мы писали, что в Греции улучшилась ситуация с коронавируса. Поэтому в стране ослабили ограничения - например, разрешили посещать пляжи.
Однако все равно на их территории все равно необходимо соблюдать соответствующие меры:
- зонтики должны располагаться друг от друга на расстоянии 4 метра;
- персонал пляжей проверять на наличие вируса;
- остается обязательная дезинфекция.