Теперь не нужно будет соблюдать карантин, однако надо будет предъявить справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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Также может быть пропуском для въезда документ, подтверждающий, что человек уже переболел COVID-19.

Ранее мы писали, что в Греции улучшилась ситуация с коронавируса. Поэтому в стране ослабили ограничения - например, разрешили посещать пляжи.

Однако все равно на их территории все равно необходимо соблюдать соответствующие меры: