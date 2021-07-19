Однако из-за новой вспышки COVID-19, греческие власти ввели новые ограничения. В частности, запретили музыку в кафе и барах, а еще ввели ночной комендантский час.

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После местной вспышки заражений Министерство гражданской защиты заявило, что запрещает музыку на острове круглосуточно – в магазинах, кафе и пляжных барах, и позволяет передвижения с 1 до 6 утра исключительно тем, кто идет на работу и с работы, или по состоянию здоровья.

Ограничения будут действовать до 26 июля.

Мы призываем жителей, посетителей и профессионалов на нашем прекрасном острове строго соблюдать меры..., чтобы мы могли быстро контролировать и сдерживать распространение вируса, а Миконос возвращался к норме, – подчеркнули в министерстве.

По данным Worldometer, по состоянию на 18 июля 2021 года в Греции обнаружено 457 312 случаев заражения коронавирусом, из них 12 826 летальных.

Напомним, ранее в Греции сообщили, что в помещение будут пускать только вакцинированных людей. Кроме того, с 8 июля в заведениях страны могут находиться только посетители, которые заняли свободный столик или забронировали его заранее.

Условия въезда в Грецию

С 14 мая 2021 украинцы могут посещать Грецию с целью туризма. Для этого нужно:

перед вылетом заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr

пройти полную вакцинацию от COVID-19. С момента получения последней дозы прививки должно пройти не менее 14 дней

как подтверждение – сертификат вакцинации, выданный страной, где сделана прививка. В нем должны быть указаны: имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения

Если турист не прошел вакцинацию, то он может въехать на территорию страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В то же время посетить Грецию смогут и те, кто уже переболел коронавирусом, и имеет соответствующее подтверждение – справка или положительный ПЦР-тест, сделанный от 2 до 9 месяцев до этого.