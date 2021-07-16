Вместо спального мешка и палатки отдыхающие живут в глемпах, которые оснащены всеми благами. Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку из 5 глемпингов, где можно прекрасно провести выходные с семьей.

Читайте также Инстаграмная Украина: локации, где каждому надо сделать снимок

Глемпинг: что это

Дословно с английского – гламурный кемпинг, а на самом деле, легкие комфортабельные домики или шатра. Этот относительно новый формат отдыха ориентирован на тех, кто хочет побыть ближе к природе, но с комфортом уровня отеля.

От ночевки в палатке глемпинг отличает комфорт: мягкие полноценные кровати, оборудованные ванные комнаты, туалеты и кухня. Еще он не должен вредить природе, поэтому глемпы – это шатра или сферы, что легко монтируются и для возведения которых не нужно делать капитальные вмешательства в окружающую среду.

5 глемпингов Украины, в которые стоит отправиться на выходные

"Шатро"

В селе Уляники, что в Киевской области, есть палатки, рассчитанные на 2 – 4 человек. В них обустроили кровати и мебель, душ с туалетом, кондиционер, миникухни с посудой для приготовления пищи, террасу и зону барбекю.

Если не хотите готовить сами, то еду можно заказать или приобрести продукты местных производителей.

"Эдельвейс"

В поселке Орявчик, что на Львовщине, глемпы расположены на высоте 900 метров близ живописного парка "Сколевские Бескиды".

Здесь предлагают два варианта для отдыха: геодезические купола и типи (общеупотребительное название переносного жилья кочевых индейцев Великих равнин).

В трехместных куполах предусмотрены кровати, электричество, климат-система, Wi-Fi, миникухня с холодильником, плитой и микроволновой печью, санузел и камин.

Типи предлагает менее комфортный отдых – нет санузлов, но есть очаг для обогрева или приготовления пищи, мебель, кровати и электричество. Поесть можно в ресторане.

"Mandrа"

В Черкасской области, а именно в Каневе, можно остановиться лишь в двухместных палатках, если вы путешествуете втроем, то отправляйтесь в Затоку, в Одесскую область, ведь здесь предлагают трехместные глемпы.

В каждом из них есть кровати, санузлы, Wi-Fi, обогреватели, холодильники, розетки, одеяла, мангалы и посуда, а также зоны для разжигания костра.

Что не менее важно, сюда можно ехать с домашними любимцами.

Интересно Рафтинг в Украине: 5 мест, куда следует поехать на сплав по реке в июле

"ШишкиNN"

На территории загородного отеля "ШишкиNN", на Черниговщине, есть несколько глемпингов посреди леса. Они двухэтажные и оборудованы кроватями, деревянной мебелью, диванами, кондиционерами, ванными комнатами, простынями с подогревом для прохладных вечеров. Также здесь есть ресторан, поэтому проблем с питанием точно не будет.

Surf Club & Beach Hotel

Двухместные глемпингы можно арендовать и на севере Азовского моря, а именно на Бердянской косе.

Здесь есть сферические палатки с кроватями, кондиционерами, фенами и полотенцами. Посетители могут заказать еду, а для некоторых номеров предусмотрен завтрак.

Особенность этих глемпов – панорамные окна. Просто представьте, какие красивые восходы и заходы солнца можно наблюдать в этом месте!

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KAMIQ, которая оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника. Ею можно комфортно ездить как по городу, так и по горному бездорожью. Средний расход топлива составляет 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:



Удачной поездки!