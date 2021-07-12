Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку Instagram-локаций в Украине. Здесь вы сделаете классные фото и получите незабываемые впечатления.

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Локации Украины, где каждому надо сделать снимок

Лемурийское озеро в Херсоне

Прежде всего в подборке место, которое едва ли не самое привлекательное для инста-туристов. Его часто называют Мертвым морем Украины, ведь вода здесь выталкивает на поверхность – утонуть не удастся. Вода в Лемурийском озере имеет характерный розовый цвет.

Здесь вы сможете сделать красивые и уникальные фото. Идеальное место для фотосессии на рассвете, западе и в любое время суток.

Железнодорожный виадук в Ворохте

Волшебный мост, словно из фильма о Гарри Поттере. Фото выйдут невероятными, но помните о безопасности. Если путешествуете поездом, то осторожно выдвигайте телефон из окна, потому что за пол метра стоят железные столбы. А туристам, которые смотрят на виадук, не стоит заходить на железнодорожный мост и ходить по рельсам – любуйтесь из ближайшего холма.

Доминиканский собор во Львове

От одного взгляда на это место – влюбляешься в город Льва. Этот собор облюбовали Instagram-пользователи. Фото у дверей храма уже стало своеобразным must have среди туристов.

Костел святого Николая в Киеве

У этого костела в неоготическом стиле, можно сделать как отличные портретные фото, так и захватывающие пейзажные снимки. Рядом есть кафе и рестораны, где можно устроиться за столиком, расслабиться и вдоволь насладиться европейской атмосферой.

Пешеходный мост в Киеве

Здесь можно не только сделать красивые фотографии, но и полюбоваться волшебным закатом солнца или рассветом. Направляясь по мосту на Труханов остров, насладитесь захватывающими видами на Днепр и архитектурными достопримечательности столицы.

Оптимистическая пещера на Тернопольщине

Она занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера (205 километров). Здесь есть спелеомузей, галерея подземного лепка, и даже встречаются озера. Туристам разрешено посещать пещеру только в сопровождении инструктора. Фото в пещере выходят атмосферные, и очень интересны.

Олешковские пески на Херсонщине

Обычно сюда едут, чтобы провести день среди песчаных волн и высоких дюн, и полюбоваться рассветом или закатом. Однако здесь можно еще и покататься на квадроциклах, или проехаться песками на лыжах. Представьте, какие фото получатся, если все это снять на камеру!

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Лавандовые поля

На Ровенщине

Одно из таких расположено на окраине села Уездцы. Сюда привезли плетеную мебель и корзины, чтобы сделать зоны для фотосессий. Правда, почти каждый час индивидуальных и групповых фотосессий расписан – от 6 утра до захода солнца, когда выходят удивительно эффектные фотографии.

В Хмельницкой области

Еще одна лавандовая плантация есть в селе Прислуч. Здесь растет 1 500 кустов лаванды, а еще 150 двадцати сортов – на демонстрационных грядках. Всех, кто посетит локацию, будут угощать лавандовым мохито и травяным чаем с лавандой, а еще подарят маленькие букетики лаванды.

Чем добраться?

Удобнее всего добираться собственным авто. Нужно выбирать такое, что сможет преодолеть определенные участки, которые не в лучшем состоянии. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Кроме того, эта модель позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.