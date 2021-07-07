Лавандовую плантацию в селе Прислуч в этом году открывают впервые. Об этом сообщила совладелица приусадебного хозяйства Иванна Бондарчук.

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На нашей плантации лаванда растет третий год. Она цвела в прошлом году, но кусты были не столь роскошными. В этом году мы открываем плантацию для посетителей впервые, – отметила Бондарчук.

По ее словам, она создана с одной из лучших сортов французской лаванды Platinum Nico. Растения заказали в Голландии, этот сорт зимостойкий, образует большие кусты и высокие цветоносы.

Здесь растет 1 500 кустов лаванды, а еще 150 двадцати сортов – на демонстрационных грядках. Кроме того, около 2 000 саженцев высажено в теплице.

Иванна добавила, что всех, кто посетит локацию, будут угощать лавандовым мохито и травяным чаем с лавандой, а еще подарят маленькие букетики лаванды.

Плантацию открыли сегодня, 7 июля, и она будет цвести в течение трех недель.

В Хмельницкой области для туристов откроют лавандовое поле / Фото: Иванна Бондарчук

Отметим, ранее в Ровенской области, на окраине села Уездцы, уже открыли для туристов лавандовое поле.

Также на Черногорском и Мармароском хребтах в Карпатах массово цветет красная рута.