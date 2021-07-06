В этом году цветения рододендронов немного запоздало из-за аномально долгой зимы в высокогорье Карпат. Об этом сообщил экскурсовод Сергей Прокоп.

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3 – 4 июля, мы с туристами наблюдали пик цветения карпатских рододендронов на Черногорском хребте у озера Бребенескул и вершинах двухтысячников Ребра и Гутин Томнатик, – говорит Прокоп.

Он добавил, что обычно пик цветения рододендронов наступал в 20 числах июня, в этом году сместился на начало июля. Продлится массовое цветение красной руты еще около недели.

По словам экскурсовода, найти красную руту в украинских Карпатах можно, кроме Черногорского, на Мармароском хребте.

В Карпатах массово зацвела красная рута / Фото: Татьяна Когутич / Укринформ

Рододендрон карпатский – вечнозеленый кустарничек, распространенный в горах Восточной Европы и в частности в Украине. Он занесен в Красную книгу Украины.

Самая известное народное название карпатского рододендрона – красная рута, которая является мифическим цветком карпатских поверий. Утверждают, что именно об этом растении написал свою легендарную песню композитор Владимир Ивасюк.

Лекарственное растение, в народных легендах – колдовское, местные жители рассказывают: если девушка подарит красную руту парню, тот влюбится навсегда и не разлюбит никогда.

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