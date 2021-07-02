Одно из таких расположено на окраине села Уездцы Ровенского района. 1 июля сезон открыла местная семья Тамары и Бориса Гораков.

Читайте также 5 природных чудес Украины, которые нужно увидеть собственными глазами хотя бы раз в жизни

Несколько лет назад приобрели в селе землю, меньше гектара. Задумали там разводить лаванду. Сейчас у нас уже более 15 тысяч саженцев. Обрабатываем сами, семья помогает. Как дожди или, наоборот, засуха, то просим односельчан, чтобы подсобили, – рассказала по телефону корреспонденту Укринформа хозяйка лавандового поля Тамара Горак.

По ее словам, они делают преимущественно вручную, иногда культиваторами, обходятся без химикатов, поэтому все экологически чистое.

С лаванды семья производит букетики, сухоцветы, ароматические подушечки – аромосаше. Также лялечки-"лавандинкы", мешочки с лавандовым чаем, подарочные наборы. В этом году будет душистое лавандовое масло и мед.

Женщина говорит, ежегодно в середине лета поле очень хорошо цветет, поэтому почти каждый час индивидуальных и групповых фотосессий уже расписан – от 6 утра до захода солнца, когда выходят удивительно эффектные фотографии.

Из Хуста уже привезли плетеную мебель, а корзины – из Хмельницкой области. Это все выставят на поле, чтобы во время фотосессий передать неповторимую атмосферу органического единства человека и природы, – отметила Тамара.

Для тех, кто имеет приусадебный участок и несколько кустиков лаванды, цветочница посоветовала, не только сохранить, но и приумножить рост этого красивого растения: стоит отыскать тот стебель, где заканчивается одревесневшая часть и начинается мягкий, зеленый росток. Там, отступив 2 – 3 сантиметра выше, сделать срез.

Тогда лаванда отрастать и каждый раз будет радовать глаз.