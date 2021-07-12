Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував добірку Instagram-локацій в Україні. Тут ви зробите класні фото та отримаєте незабутні враження.

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Локації України, де кожному треба зробити знімок

Лемурійське озеро у Херсоні

Найперше в добірці місце, яке чи не найпривабливіше для інста-туристів. Його часто називають Мертвим морем України, адже вода тут виштовхує на поверхню – потонути не вдасться. Вода в Лемурійському озері має характерний рожевий колір.

Тут ви зможете зробити красиві та унікальні фото. Ідеальне місце для фотосесії на світанку, заході та в будь-який час доби.

Залізничний віадук у Ворохті

Чарівний міст, немов з фільму про Гаррі Поттера. Фото вийдуть неймовірними, але пам'ятайте про безпеку. Якщо мандруєте потягом, то обережно висовуйте телефон з вікна, бо за пів метра стоять залізні стовпи. А туристам, які дивляться на віадук, не варто заходити на залізничний міст та ходити рейками – милуйтеся з найближчого холма.

Домініканський собор у Львові

Від одного погляду на це місце – закохуєшся у місто Лева. Цей собор обмилували Instagram-користувачі. Фото біля дверей храму вже стало своєрідним must have серед туристів.

Костел святого Миколая у Києві

Біля цього костелу в неоготичному стилі, можна зробити як відмінні портретні фото, так і захопливі пейзажні знімки. Поруч є кафе й ресторани, де можна вмоститися за столиком, розслабитися і вдосталь насолодитися європейською атмосферою.

Пішохідний міст у Києві

Тут можна не лише зробити гарні світлини, а й помилуватися чарівним заходом сонця або світанком. Прямуючи по мосту на Труханів острів, насолодіться захопливими краєвидами на Дніпро та визначні архітектурні пам'ятки столиці.

Оптимістична печера на Тернопільщині

Вона занесена в книгу рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера (205 кілометрів). Тут є спелеомузей, галерея підземного ліплення, і навіть зустрічаються озера. Туристам дозволено відвідувати печеру лише у супроводі інструктора. Фото в печері виходять атмосферні, й дуже цікаві.

Олешківські піски на Херсонщині

Зазвичай сюди їдуть, щоб провести день серед піщаних хвиль та височенних дюн, і помилуватися світанком або заходом. Однак тут можна ще й покататися на квадроциклах, або ж проїхатися пісками на лижах. Уявіть, які фото вийдуть, якщо все це зняти на камеру!

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Лавандові поля

На Рівненщині

Одне з таких розташовано на околиці села Уїздці. Сюди привезли плетені меблі й кошики, щоб зробити зони для фотосесій. Щоправда, майже кожна година індивідуальних та групових фотосесій розписана – від 6-ї ранку до заходу сонця, коли виходять дивовижно ефектні світлини.

На Хмельниччині

Ще одна лавандова плантація є у селі Прислуч. Тут росте 1 500 кущів лаванди, а ще 150 двадцяти сортів – на демонстраційних грядках. Усіх, хто завітає на локацію, пригощатимуть лавандовим мохіто і трав'яним чаєм із лавандою, а ще подарують маленькі букетики з лаванди.

Чим дістатися?

Найзручніше добиратися власним авто. Потрібно обирати таке, що зможе подолати певні ділянки, які не в найкращому стані. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, що провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Крім того, ця модель дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів.