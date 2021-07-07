Від ночівлі в наметі глемпінг відрізняє комфорт: м'які повноцінні ліжка, облаштовані ванні кімнати, туалети й кухня. А ще він не має шкодити природі, тому глемпи – це шатра або сфери, що легко монтуються та для зведення яких не потрібно робити капітальні втручання в навколишнє середовище.

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Місця в Україні, де можна орендувати глемпінг

Глемпінг "Mandrа"

Де: Софіївська 3, село Ліпляве, Черкаська область; Лиманська 10, Затока, Одеська область

У Каневі можна зупинитися лише у двомісних наметах, а в Затоці глемпи облаштовані для трьох людей.

Тут пропонують глемпи із ліжками, санвузлами, Wi-Fi, обігрівачами, холодильниками, розетками, ковдрами, мангалами та посудом, а також із зонами для розпалювання багаття.

Крім того, сюди можна їхати із домашніми улюбленцями.

Глемпінг "Шатро"

Де: Джерельна 78, село Уляники, Київська область

Тут є намети, розраховані на 2 – 4 осіб. У них облаштували ліжка та меблі, душ зі вбиральнею, кондиціонер, мінікухню з необхідним посудом для приготування їжі, терасу та зону барбекю.

Також їжу можна замовити, а ще придбати продукти місцевих виробників.

Глемпінг в "ШишкiNN"

Де: Сновська 10, село Снов'янка, Чернігівська область

На території заміського готелю "ШишкiNN" є декілька глемпінгів посеред лісу.

Намети двоповерхові і обладнані ліжками, дерев'яними меблями, диванами, кондиціонерами, ванними кімнатами, простирадлами з підігрівом для прохолодних вечорів.

Щодо їжі, то її можна замовити в ресторані.

Surf Club & Beach Hotel

Де: Макарова 10, Бердянськ, Запорізька область

Двомісні глемпінги можна орендувати й на півночі Азовського моря, а саме на Бердянській косі.

Тут є сферичні намети з ліжками, вішалками для одягу, кондиціонерами, фенами та рушниками. Їхня особливість – панорамні вікна.

Відвідувачі можуть замовити їжу, а для деяких номерів передбачений сніданок.

Глемпінг "Едельвейс"

Де: селище Орявчик, Львівська область

Глемпи розташовані на висоті 900 метрів поблизу парку "Сколівські бескиди". Тут пропонують два варіанти для відпочинку: геодезичні куполи та тіпі.

У тримісних куполах передбачені ліжка, електрика, клімат-система, Wi-Fi, мінікухня з холодильником, плитою і мікрохвильовою піччю, санвузол та камін.

В тіпі немає санвузлів, але є вогнище для обігріву чи приготування їжі, меблі, ліжка та електрика. Поїсти можна в ресторані.

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Екоглемпінг "Sfera 365"

Де: Парк “Олександрія”, Біла Церква, Київська область

Гостям пропонують прозорий сферичний двомісний намет. У кемпінгу є сауна, приладдя для приготування барбекю і тераса. Їжу можна замовити.

Також є безкоштовна оренда велосипедів, сезонний відкритий басейн і сад.

Екоглемпінг "Долина Хюгге"

Де: Морська 18, Чорноморське, Одеська область

Тут пропонують відпочинок в дерев'яних будинках та наметах поблизу моря, які облаштовані всім необхідним: надувні ліжка, тканинні шафи, туалет, душ, фен, сушарки для білизни, кондиціонери, холодильники та Wi-Fi. Як і у всіх попередніх – можна замовити їжу.

Цікаво, що шатра із тканини з терасою мають вихід до відкритого басейну.

Glamp Camp

Де: село Глібівка, Вишгородський район, Київська область

Екоготель із 13 тентів розташований на закритій території “Event Park”.

Намети облаштували на березі Київського моря посеред хвойного лісу. В глемпах є меблі, ліжка, електрообігрівачі, душові та вбиральні. В економваріантах проживання туалет та душ спільні.

Глемпінг "ZatiШье"

Де: село Хмільна, Макарівський район, Київська область

Комплекс розташований поблизу березового гаю і соснового бору, де є 3 озера.

Глемпи обладнані санвузлами та душовими, холодильниками, ліжками та вентиляцією. На території можна орендувати альтанку з мангалом, порибалити на озері.

Нагадаємо, раніше в Україні створили проєкт оренди будинків для відпочинку на природі "Уліс". Їх особливість в тому, що не буде газонів, парканів та ландшафтних дизайнів – лише природа навколо. Перша локація розташується у маленькому селі неподалік Києва.