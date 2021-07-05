На їхню думку, це привабить ще більше мандрівників. Вже зібрали 100 тисяч гривень, і це – лише початок.

Актуально Скайдайвінг в Україні: де стрибнути з парашутом і в скільки це обійдеться

Що відомо про облаштування хостелу біля Бакоти

Село Гораївка – один із найближчих населених пунктів до Бакоти. За даними аналітики Google у 2020 році користувачі найчастіше питалися у пошукової системи про нічліг в цьому селі.

Активісти підтверджують, що проблеми туристичного регіону лишаються тими самим, що й 10 років тому – погані дороги та відсутність місця для ночівлі. І хоча це не заважає українцям відкривати для себе Бакоту, кількість мандрівників можна збільшити ще, якщо облаштувати тут умови для відпочинку. Гроші для перетворення збирали через платформу "Спільнокошт", а фонд "Відродження" обіцяв подвоїти суму.



Приміщення перетворять на хостел / Фото Суспільне

Андрій Зоін, мандрівник та активіст, разом з однодумцями створює мистецький простір у школі, яку закинули 3 роки тому. В іншому корпусі навчального закладу мають облаштувати хостел. Приміщення обладнають комунікаціями – електрикою, водою та каналізацією.



Кімнати зроблять придатними для життя / Фото Суспільне