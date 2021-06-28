Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку локацій, де можна стрибнути з парашута. Повірте, ви отримаєте яскраві враження та ненадовго відчуєте себе народженим літати.

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Аеродром "Чайка"

Де: Київська область, село Петропавлівська Борщагівка

Ціни:

Стрибок у "тандемі" – 4000 гривень

Стрибок з інструктором – 1950 гривень

"Ознайомчий" стрибок – 5400 гривень

Самостійний стрибок – від 600 гривень

Додатково можна орендувати комбінезон чи інше екіпірування.

Крім того, аеродром пропонує програму підготовки для парашутистів та парашутні стрибки для спортсменів.



Де в Україні стрибнути з парашутом / Фото: UnSplash

Аеродром "Цунів"

Де: Львівська область, село Заверешиця

Ціни:

Самостійний стрибок – 1500 гривень

Стрибок із "крилом" – від 1200 гривень

Стрибок у "тандемі" – 3800 гривень

Крім стандартного самостійного стрибка, тут можливий стрибок з парашутом Static Line. На відміну від круглих десантних парашутів, Static Line повністю керовані, що робить політ значно цікавішим.

Аеродром АВІА-СОЮЗ

Де: Дніпропетровська область, селище Майське

Тут можна спробувати стрибнути з Клубом активного відпочинку KAVA. Для того, щоб зробити стрибок, необхідно заздалегідь подати заявку у вигляді анкети або написати повідомлення координатору, який зв’яжеться з вами для уточнення деталей.

Ціни:

Стрибок у "тандемі" – 3550 гривень

Стрибок з парашутом типу "крило" – 1900 гривень



В скільки обійдеться стрибок з парашутом в Україні / Фото: UnSplash

Аеродром "Коротич"

Де: Харківська область, селище Нові Коротичі

Організовує Харківський аероклуб імені Гризодубової

Ціни:

Стрибок у "тандемі" – 4200 гривень

Стрибок з парашутом типу "крило" – 2200 гривень

Крім того, є програма навчання парашутистів.

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АСК Прогрес

Де: Чернігівська область, селище Прогрес

Ціни:

Стрибок у "тандемі" – 3300 гривень

Класичний стрибок – 950 гривень

"Ознайомчий" стрибок – від 1000 гривень

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика. Нею можна комфортно їздити як містом, так і гірським бездоріжжям. Середня витрата палива становить 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:



Вдалого стрибка!​