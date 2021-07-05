По их мнению, это привлечет еще больше путешественников. Уже собрали 100 000 гривен, и это – только начало.

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Что известно об обустройстве хостела у Бакоты

Село Гораевка – один из ближайших населенных пунктов к Бакоты. По данным аналитики Google в 2020 году пользователи чаще всего спрашивали у поисковой системы о ночлеге в этом селе.

Активисты подтверждают, что проблемы туристического региона остаются теми же, что и 10 лет назад - плохие дороги и отсутствие места для ночлега. И хотя это не мешает Украинский открывать для себя Бакоту, количество путешественников можно увеличить еще, если обустроить здесь условия для отдыха. Деньги для преобразования собирали через платформу "Спильнокошт", а фонд "Возрождение" обещал удвоить сумму.



Помещение превратят в хостел / Фото Суспільне

Местом для ночлега и арт-пространства станет школа в селе, которую забросили 3 года назад. В одному корпусе обустроят хостел. Помещение оборудуют коммуникациями – электричеством, водой и канализацией.



Комнаты сделают пригодным для жизни / Фото Суспільне