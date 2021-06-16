Таку концепцію розробили для того, щоб максимально інтегрувати відвідувачів у місцевість. Про це заявив один із засновників проєкту Євген Лавренюк – співвласник мережі Dream Hostels і сайту подобової оренди квартир doba.ua.

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Головною розвагою буде природа навколо – така, як є. Тому ми не будемо будувати паркани навколо будиночків, займатися ландшафтним дизайном або висаджувати газон, – розповідає Лавренюк.

За його словами, досліджуючи ринок, вони зіткнулися з тим, що відсутність паркану викликає в потенційних гостей занепокоєння про безпеку. Однак, на локації таки буде присутня охорона.

Зазначається, що самі будинки планують робити простими й функціональними. За потреби, там можна повноцінно жити цілий рік.



В Україні запускають проєкт "Уліс" / Фото: 34travel.me

Ці будинки належатимуть різним власникам, які зможуть заробляти на оренді. Натомість команда "Уліс" займатиметься наданням послуг: прибиранням, пранням, доставкою їжі тощо.

Ресторану не буде, тому що він відразу створює додатковий шум. Зате буде кейтеринг: через додаток перед сном робиш замовлення, а вранці тобі в кошику приносять фермерський сніданок зі свіжими локальними продуктами, – заявив Євген.

Зі зручностей у кожному будинку, буде високошвидкісний Wi-Fi, але за запитом його можна буде відключати.

Для першої локації обрали маленьке село, в якому прописано лише 11 людей, за 40 кілометрів від Києва. Спочатку спорудять чотири будинки, згодом розширятимуться, у тому числі й в інших місцях.

Відзначимо, раніше Київська ОДА заявила, що розробляє туристичний маршрут по Дніпру. Він матиме 12 зупинок різними мальовничими місцинками області.