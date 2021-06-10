Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує добірку локацій, які ідеально підійдуть для мандрівки вихідного дня. Збирайте сім’ю й вирушайте!

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Замок-музей Радомисль

Це найсучасніший замок на теренах України. Він збудований на гранітній скелі, що уходить вглиб землі на кілометри, а в його основі – будівля мельниці 1902-го року.

У XVII столітті на території мельниці була паперова фабрика, її прототип стоїть поряд з замком. Тут ви зможете виготовити папір власноруч, піднятися на вежу, і загадавши бажання вдарити у дзвін.

Зоопарк "XII місяців"

У подорожі з дітьми завжди треба вносити в маршрут місце, яке подарує позитивні емоції. Тут сподобається не тільки їм, а й вам.

На території площею 16 гектарів розташовані вольєри, побудовані за найсучаснішими технологіями. У зоопарку можна побачити понад 100 видів тварин. Серед його мешканців: білий лев і левиця, білий тигр, чорний ягуар, червоний вовк, гепарди, жирафи та інші.

Етнографічний комплекс "Українське село"