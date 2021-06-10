Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку локаций, которые идеально подойдут для путешествия выходного дня. Собирайте семью и отправляйтесь!

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Замок-музей Радомысль

Это самый современный замок на территории Украины. Он построен на гранитной скале, уходящей вглубь земли на километры, а в его основе – здание мельницы 1902 года.

В XVII веке на территории мельницы была бумажная фабрика, ее прототип стоит рядом с замком. Здесь вы сможете изготовить бумагу собственноручно, подняться на башню, и загадав желание ударить в колокол.

Зоопарк "XII месяцев"

В путешествии с детьми всегда нужно вносить в маршрут место, которое подарит положительные эмоции. Здесь понравится не только им, но и вам.

На территории площадью 16 гектаров расположены вольеры, построенные по современным технологиям. В зоопарке можно увидеть более 100 видов животных. Среди его обитателей: белый лев и львица, белый тигр, черный ягуар, красный волк, гепарды, жирафы и другие.

Этнографический комплекс "Украинское село"