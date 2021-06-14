Про це повідомила заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак. Вона додала, що вартість маршрутів розробляють для середньостатистичної людини.

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Річковий туризм на Київщині

У Київській обладміністрації хочуть створити маршрут із зупинками у Вишгороді, Межигір'ї, Чорнобилі, Переяславі тощо. Зараз усі 12 локацій не розкривають. Але найперше ці перевезення будуть спрямовані на розвиток внутрішнього туризму, а не банальної "доставки" з пункту А в пункт Б.



Як виглядатиме маршрут Київщиною по Дніпру / Фото "Телеканал ДОМ"

Тетяна Щербак зазначила, що зараз вартість квитка на 2-годинну прогулянку на теплоході у Києві складає 150 гривень. Мовиться про повільні 60-місні катери на маршруті від Вишгорода до Канева. Але зважаючи на їхню швидкість, маршрут на 12 локацій триватиме близько 10 годин.

Ось зараз ми хочемо розв'язати цю задачу. Будемо залучати інвестиції, щоб були більш сучасні катери, які зможуть укласти цей маршрут в один день, з точками зупинки, щоб людям була можливість і вийти, походити, подивитися щось. Але це не повинно бути довше, ніж один день,

— зазначила Щербак.

У вартість поїздки входить плата за переміщення поверхнею води, причали та дизпаливо. Через це нині місцева влада веде перемовини з локальними керівниками про надання пільг для перевізників, залучених до туристичної галузі.

Зверніть увагу! 9 червня в Україні анонсували повернення "Ракет" для подорожей Дніпром з Києва до Канева. За попередніми розрахунками, мандрівка триватиме близько 2 годин та матиме декілька проміжних зупинок на маршруті.