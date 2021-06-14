Об этом сообщила заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Татьяна Щербак. Она добавила, что стоимость маршрутов разрабатывают для среднестатистического человека.

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Речной туризм в Киевской области

В Киевской обладминистрации хотят создать маршрут с остановками в Вышгороде, Межгорье, Чернобыле, Переяславе и тому подобное. Сейчас все 12 локаций не раскрывают. Но прежде всего, эти перевозки будут направлены на развитие внутреннего туризма, а не банальной "доставки" из пункта А в пункт Б.



Как будет выглядеть маршрут по Киевской области по Днепру / Фото "Телеканал ДОМ"

Татьяна Щербак отметила, что сейчас стоимость билета на 2-часовую прогулку на теплоходе в Киеве составляет 150 гривен. Говорится о медленных 60-местные катера на маршруте от Вышгорода в Канев. Но учитывая их скорость, маршрут на 12 локаций продлится около 10 часов.

Мы хотим решить эту задачу. Будем привлекать инвестиции, чтобы были более современные катера, которые смогут заключить этот маршрут в один день, с точками остановки, чтобы людям была возможность и выйти, походить, посмотреть что-то. Но это не должно быть дольше, чем один день,

– отметила Щербак.

В стоимость поездки входит плата за перемещение поверхностью воды, причалы и дизтопливо. Поэтому сейчас местные власти ведут переговоры с локальными руководителями о предоставлении льгот для перевозчиков, вовлеченных в туристической отрасли.

Обратите внимание! 9 июня в Украине анонсировали возвращение "Ракет" для путешествий по Днепру из Киева в Канев. По предварительным расчетам, путешествие продлится около 2 часов и будет иметь несколько промежуточных остановок на маршруте.