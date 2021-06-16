Такую концепцию разработали для того, чтобы максимально интегрировать посетителей в местность. Об этом заявил один из основателей проекта Евгений Лавренюк – совладелец сети Dream Hostels и сайта посуточной аренды квартир doba.ua.

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Главным развлечением будет природа вокруг – такая, как есть. Поэтому мы не будем строить заборы вокруг домиков, заниматься ландшафтным дизайном или высаживать газон, – рассказывает Лавренюк.

По его словам, исследуя рынок, они столкнулись с тем, что отсутствие забора вызывает у потенциальных гостей беспокойство о безопасности. Однако, на локации таки будет присутствовать охрана.

Отмечается, что сами дома планируют делать простыми и функциональными. При необходимости там можно полноценно жить круглый год.



В Украине запускают проект "Улис" / Фото: 34travel.me

Эти дома будут принадлежать разным владельцам, которые смогут зарабатывать на аренде. А команда "Улис" будет заниматься предоставлением услуг: уборкой, стиркой, доставкой еды и тому подобное.

Ресторана не будет, потому что он сразу создает дополнительный шум. Зато будет кейтеринг: через приложение перед сном делаешь заказ, а утром тебе в корзине приносят фермерский завтрак со свежими локальными продуктами, – заявил Евгений.

Из удобств в каждом доме, будет высокоскоростной Wi-Fi, но по запросу его можно будет отключать.

Для первой локации выбрали маленькое село, в котором прописано только 11 человек, в 40 километрах от Киева. Сначала построят четыре дома, впоследствии будут расширяться, в том числе и в других местах.

Отметим, ранее Киевская ОГА заявила, что разрабатывает туристический маршрут по Днепру. Он будет иметь 12 остановок различными живописными местами области.