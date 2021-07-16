Замість спального мішка та намету відпочивальники живуть у глемпах, які оснащені всіма благами. Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку з 5 глемпінгів, де можна чудово провести вихідні з сім'єю.

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Глемпінг: що це

Дослівно з англійської – гламурний кемпінг, а насправді ж, легкі комфортабельні будиночки або шатра. Це відносно новий формат відпочинку орієнтований на тих, хто хоче побути ближче до природи, але з комфортом рівня готелю.

Від ночівлі в наметі глемпінг відрізняє комфорт: м'які повноцінні ліжка, облаштовані ванні кімнати, туалети й кухня. Ще він не повинен шкодити природі, тому глемпи – це шатра або сфери, що легко монтуються та для зведення яких не потрібно робити капітальні втручання в навколишнє середовище.

5 глемпінгів України, в які варто вирушити на вихідні

"Шатро"

У селі Уляники, що у Київській області, є намети, розраховані на 2 – 4 осіб. У них облаштували ліжка та меблі, душ з вбиральнею, кондиціонер, мінікухню з посудом для приготування їжі, терасу та зону барбекю.

Якщо не хочете готувати самі, то їжу можна замовити, або придбати продукти місцевих виробників.

"Едельвейс"

У селищі Орявчик, що на Львівщині, глемпи розташовані на висоті 900 метрів поблизу мальовничого парку "Сколівські бескиди".

Тут пропонують два варіанти для відпочинку: геодезичні куполи та тіпі (загальновживана назва переносного житла кочових індіанців Великих рівнин).

У тримісних куполах передбачені ліжка, електрика, клімат-система, Wi-Fi, мінікухня з холодильником, плитою і мікрохвильовою піччю, санвузол та камін.

Тіпі пропонує менш комфортний відпочинок – немає санвузлів, але є вогнище для обігріву чи приготування їжі, меблі, ліжка та електрика. Поїсти можна в ресторані.

"Mandrа"

У Черкаській області, а саме в Каневі, можна зупинитися лише у двомісних наметах, якщо ви подорожуєте втрьох, то вирушайте в Затоку, на Одещину, адже тут пропонують тримісні глемпи.

У кожному з них є ліжка, санвузли, Wi-Fi, обігрівачі, холодильники, розетки, ковдри, мангали та посуд, а також зони для розпалювання багаття.

Що не менш важливо, сюди можна їхати із домашніми улюбленцями.

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"ШишкiNN"

На території заміського готелю "ШишкiNN", що на Чернігівщині, є декілька глемпінгів посеред лісу. Вони двоповерхові і обладнані ліжками, дерев'яними меблями, диванами, кондиціонерами, ванними кімнатами, простирадлами з підігрівом для прохолодних вечорів.

Також тут є ресторан, тому проблем з харчуванням точно не буде.

Surf Club & Beach Hotel

Двомісні глемпінги можна орендувати й на півночі Азовського моря, а саме на Бердянській косі.

Тут є сферичні намети з ліжками, кондиціонерами, фенами та рушниками. Відвідувачі можуть замовити їжу, а для деяких номерів передбачений сніданок.

Особливість глемпів – панорамні вікна. Просто уявіть, які красиві сходи та заходи сонця можна спостерігати у цьому місці!

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика. Нею можна комфортно їздити як містом, так і гірським бездоріжжям. Середня витрата палива становить 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:



Вдалої мандрівки!