Замість спального мішка та намету відпочивальники живуть у глемпах, які оснащені всіма благами. Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку з 5 глемпінгів, де можна чудово провести вихідні з сім'єю.
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Глемпінг: що це
Дослівно з англійської – гламурний кемпінг, а насправді ж, легкі комфортабельні будиночки або шатра. Це відносно новий формат відпочинку орієнтований на тих, хто хоче побути ближче до природи, але з комфортом рівня готелю.
Від ночівлі в наметі глемпінг відрізняє комфорт: м'які повноцінні ліжка, облаштовані ванні кімнати, туалети й кухня. Ще він не повинен шкодити природі, тому глемпи – це шатра або сфери, що легко монтуються та для зведення яких не потрібно робити капітальні втручання в навколишнє середовище.
5 глемпінгів України, в які варто вирушити на вихідні
"Шатро"
У селі Уляники, що у Київській області, є намети, розраховані на 2 – 4 осіб. У них облаштували ліжка та меблі, душ з вбиральнею, кондиціонер, мінікухню з посудом для приготування їжі, терасу та зону барбекю.
Якщо не хочете готувати самі, то їжу можна замовити, або придбати продукти місцевих виробників.
"Едельвейс"
У селищі Орявчик, що на Львівщині, глемпи розташовані на висоті 900 метрів поблизу мальовничого парку "Сколівські бескиди".
Тут пропонують два варіанти для відпочинку: геодезичні куполи та тіпі (загальновживана назва переносного житла кочових індіанців Великих рівнин).
У тримісних куполах передбачені ліжка, електрика, клімат-система, Wi-Fi, мінікухня з холодильником, плитою і мікрохвильовою піччю, санвузол та камін.
Тіпі пропонує менш комфортний відпочинок – немає санвузлів, але є вогнище для обігріву чи приготування їжі, меблі, ліжка та електрика. Поїсти можна в ресторані.
"Mandrа"
У Черкаській області, а саме в Каневі, можна зупинитися лише у двомісних наметах, якщо ви подорожуєте втрьох, то вирушайте в Затоку, на Одещину, адже тут пропонують тримісні глемпи.
У кожному з них є ліжка, санвузли, Wi-Fi, обігрівачі, холодильники, розетки, ковдри, мангали та посуд, а також зони для розпалювання багаття.
Що не менш важливо, сюди можна їхати із домашніми улюбленцями.
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"ШишкiNN"
Також тут є ресторан, тому проблем з харчуванням точно не буде.
Surf Club & Beach Hotel
Двомісні глемпінги можна орендувати й на півночі Азовського моря, а саме на Бердянській косі.
Тут є сферичні намети з ліжками, кондиціонерами, фенами та рушниками. Відвідувачі можуть замовити їжу, а для деяких номерів передбачений сніданок.
Особливість глемпів – панорамні вікна. Просто уявіть, які красиві сходи та заходи сонця можна спостерігати у цьому місці!
Чим дістатися?
Найкращим варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика. Нею можна комфортно їздити як містом, так і гірським бездоріжжям. Середня витрата палива становить 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).
SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com
Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:
Вдалої мандрівки!