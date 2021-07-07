Они будут касаться посетителей заведений общественного питания. В частности говорится о кафе, бары и рестораны.

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Ограничения в Греции: подробно

С 8 июля в заведениях могут находиться только посетители, которые заняли свободный столик или забронировали его заранее. Их количество уменьшат, а расстояние – увеличат.

Согласно новым правилам, работу ночных клубов, развлекательных мероприятий и открытых площадок также станут тщательно контролировать.

Сколько будут действовать ограничения пока неизвестно. Вероятно, власти страны будут реагировать в соответствии с количеством больных COVID-19.

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