Они будут касаться посетителей заведений общественного питания. В частности говорится о кафе, бары и рестораны.
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Ограничения в Греции: подробно
С 8 июля в заведениях могут находиться только посетители, которые заняли свободный столик или забронировали его заранее. Их количество уменьшат, а расстояние – увеличат.
Согласно новым правилам, работу ночных клубов, развлекательных мероприятий и открытых площадок также станут тщательно контролировать.
Сколько будут действовать ограничения пока неизвестно. Вероятно, власти страны будут реагировать в соответствии с количеством больных COVID-19.
Какова ситуация с коронавируса в Греции
- Количество больных во вторник, 6 июля была вдвое больше числа случаев за понедельник.
По данным статистики, на 6 июля в Греции зарегистрировано 2 181 случай заболевания коронавирус.