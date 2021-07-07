Вони стосуватимуться відвідувачів закладів громадського харчування. Зокрема мовиться про кафе, бари та ресторани.
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Обмеження в Греції: детально
Від 8 липня у закладах можуть перебувати лише відвідувачі, які зайняли вільний столик або забронювали його завчасно. Їхню кількість зменшать, а відстань – збільшать.
Відповідно до нових правил, роботу нічних клубів, розважальних заходів та відкритих майданчиків також ретельно контролюватимуть.
Скільки діятимуть обмеження наразі невідомо. Ймовірно, влада країни реагуватиме відповідно до кількості хворих на COVID-19.
Яка ситуація з коронавірусом у Греції
- Кількість хворих у вівторок, 6 липня була вдвічі більшою за кількість випадків за понеділок.
- За даними статистики, станом на 6 липня у Греції зареєстровано 2 181 випадок захворювання на коронавірус.