У час пандемії здійснити подорож до цієї країни важко, однак зараз влада Кіпру заявила, що впускатиме вакцинованих іноземних мандрівників. Зокрема, тих, що отримали щеплення китайською вакциною CoronaVac.

Читайте також Нестандартний кемпінг: 5 глемпінгів, в які найкраще вирушити всією сім'єю на вихідні

Пасажири наступних категорій, незалежно від їхньої національності, зможуть подорожувати на Кіпр без обмежень:

Вакциновані особи, які мають дійсне свідоцтво про щеплення від інших державних органів;

Особи, які одужали від COVID-19, і дата їх поїздки не перевищує 180 днів з моменту першого позитивного результату. Також вони повинні мати сертифікат ЄС Digital COVID Recovery.

Зверніть увагу! За 48 годин до вильоту, туристам досі необхідно заповнити заявку на сайті Cyprus Flight pass.

Зазначається, що сертифікат про щеплення вважається прийнятним, якщо введена вакцина є однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), або вакциною Sputnik (Gam-COVID-Vac) чи Sinopharm (BBIBP COVID-19). І в тому випадку, якщо минули необхідні терміни між введенням остаточної дози та датою подорожі.

Терміни вакцинації

Вакцина Janssen / Johnson & Johnson – повинно пройти чотирнадцять днів між введенням необхідної дози вакцини (1-доза вакцини) і датою подорожі;

– повинно пройти чотирнадцять днів між введенням необхідної дози вакцини (1-доза вакцини) і датою подорожі; Вакцина AstraZeneca – після завершення необхідних доз вакцини;

– після завершення необхідних доз вакцини; Вакцина Pfizer-BioNTech – після завершення необхідних доз вакцини;

– після завершення необхідних доз вакцини; Moderna Vaccine – після завершення необхідних доз вакцини;

– після завершення необхідних доз вакцини; Вакцина Sputnik – після завершення необхідних доз вакцини;

– після завершення необхідних доз вакцини; Вакцина Sinopharm – після завершення необхідних доз вакцини;

– після завершення необхідних доз вакцини; Вакцина Sinovac (CoronaVac) – після завершення необхідних доз вакцини.

Умови в'їзду на Кіпр

10 травня країна вийшла з локдауну та запровадила "COVID-паспорти безпеки". Спеціальні правила розробили для людей, які прибувають з "зелених, помаранчевих, червоних та сірих" країн.

Найпростіше потрапити туристам з "зелених" країн, але Україна зараз в "червоному" списку. Тому для в'їзду необхідно:

заповнити форму Cyprus Flight Pass

здати ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до вильоту

здати ПЛР-тест після прибуття на Кіпр