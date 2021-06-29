Однак на Кіпрі визнають не усі вакцини. Мовиться про CoronaVac.

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З 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину, – йдеться у повідомленні.

Туристи з України повинні дотримуватися наступних умов:

Вони мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною;

Вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації.

Отже, спрощення не торкнеться тих, що отримали щеплення китайською вакциною CoronaVac.

Умови в'їзду на Кіпр

10 травня країна вийшла з локдауну та запровадила "COVID-паспорти безпеки". Спеціальні правила розробили для людей, які прибувають з "зелених, помаранчевих, червоних та сірих" країн.

Найпростіше потрапити туристам з "зелених" країн, але Україна зараз в "червоному" списку. Тому для в'їзду необхідно:

заповнити форму Cyprus Flight Pass

здати ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до вильоту

здати ПЛР-тест після прибуття на Кіпр

За даними Worldometer, станом на 29 червня 2021 року на Кіпрі виявлено 75 099 випадків зараження коронавірусом, з них 374 летальних.

Відзначимо, раніше Ісландія скасувала всі внутрішні карантинні обмеження, які діяли від початку пандемії.

В Іспанії вирішили пом'якшити масковий режим.

Крім того, у Чехії влада вирішила послабити карантин раніше, ніж планувала.