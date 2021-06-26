Це правило стосується місць, де можна дотримуватися соціальної дистанції. Якщо відійти від людей на 1,5 метри не вийде, доведеться вдягнути маску.
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Що відомо про карантин в Іспанії
- Вимога носити маску на вулицях діяла в Іспанії від минулого літа.
- У березні 2021 року влада знову наголосила на тому, що маски доведеться вдягати навіть на пляжі.
- Обмеження стосувалося усіх людей, крім дітей до 6 років.
- За порушення цієї вимоги у законодавстві передбачили штраф у 100 євро.