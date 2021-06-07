І це сталося! З 7 червня Іспанія відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу.

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Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, і їхні сім'ї можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження,

– заявив уряд в Мадриді.

Зазначається, що іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.

Після декількох місяців локдауну, туристична галузь країни розраховує на літній бізнес – уряд сподівається, що в цьому році Іспанію відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.

Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції, у 2019 році тут побувало 83,5 мільйона іноземних туристів. Торік це число скоротилося на 77 відсотків.

За даними Worldometer, станом на 7 червня 2021 року в Іспанії виявлено 3 697 987 випадків зараження коронавірусом, з них 80 196 летальних.

Відзначимо, раніше уряд Франції прийняв рішення відкрити кордони з 9 червня й почати приймати іноземних туристів.

Хорватія пом'якшила умови в'їзду до країни, однак ПЛР-тест необхідний.

Крім того, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав країни, які відкриються для українців влітку.