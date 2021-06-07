І це сталося! З 7 червня Іспанія відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу.
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Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, і їхні сім'ї можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження,
– заявив уряд в Мадриді.
Зазначається, що іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.
Після декількох місяців локдауну, туристична галузь країни розраховує на літній бізнес – уряд сподівається, що в цьому році Іспанію відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.
Іспанія є другим за популярністю туристичним напрямком у світі після Франції, у 2019 році тут побувало 83,5 мільйона іноземних туристів. Торік це число скоротилося на 77 відсотків.
Відзначимо, раніше уряд Франції прийняв рішення відкрити кордони з 9 червня й почати приймати іноземних туристів.
Хорватія пом'якшила умови в'їзду до країни, однак ПЛР-тест необхідний.
Крім того, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав країни, які відкриються для українців влітку.