И это случилось! С 7 июня Испания открывает свои границы для вакцинированных со всего мира.
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Люди, которые получили прививки против коронавируса, "и их семьи" могут находиться в стране, независимо от страны происхождения, – заявило правительство в Мадриде.
Отмечается, что иностранным круизным суднам также будет разрешено снова причаливать в испанские порты.
После нескольких месяцев локдауна, туристическая отрасль страны рассчитывает на летний бизнес – правительство надеется, что в этом году Испанию посетят 45 миллионов иностранных туристов.
Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции, в 2019 году здесь побывало 83,5 миллиона иностранных туристов. В прошлом году это число сократилось на 77 процентов.
Отметим, ранее правительство Франции приняло решение открыть границы с 9 июня и начать принимать иностранных туристов.
Хорватия смягчила условия въезда в страну, однако ПЦР-тест необходим.
Кроме того, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страны, которые откроются для украинцев летом.