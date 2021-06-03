Раніше влада країни вимагала, щоб він був зроблений протягом 48 годин. Також пропуском послужить сертифікат про вакцинацію.

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Тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він зроблений не менше ніж за 72 години (замість 48). Перепусткою також буде служити підтвердження про вакцинацію, – зазначив дипломат.

Крім того, з 28 травня Хорватія послабила карантинні обмеження. Зокрема, ресторанам і кафе дозволено приймати відвідувачів всередині, а також дозволили продаж алкоголю вночі.

За даними Worldometer, станом на 3 червня 2021 року в Хорватії виявлено 356 829 випадки зараження коронавірусом, з них 8 042 летальних.

Відзначимо, 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.