Это правило касается мест, где можно придерживаться социальной дистанции. Если отойти от людей на 1,5 метра не получится, придется надеть маску.
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Что известно о карантине в Испании
- Требование носить маску на улицах действовала в Испании с прошлого лета.
- В марте 2021 власть снова отметила, что маски придется надевать даже на пляже.
- Ограничение касалось всех людей, кроме детей до 6 лет.
- За нарушение этого требования в законодательстве предусмотрели штраф в 100 евро.